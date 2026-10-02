Đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai tại bảng B. Theo thể thức của giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp đội nhì bảng A là Malaysia trong trận tranh hạng 3 diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia) ngày 5/10.

Sau 3 lượt trận, đội tuyển Việt Nam giành được 6 điểm. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội đánh bại Philippines với tỷ số 1-0, thua Thái Lan 0-2 rồi thắng 4-2 trước Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ hai tại bảng B.

Trong khi đó, Malaysia mất suất chung kết chỉ 2 phút sau khi ăn mừng chiến thắng 6-0 ở trận gặp Singapore. Indonesia ghi 2 bàn trong 2 phút đá bù cuối cùng để thắng Bangladesh 9-2, vừa đủ vượt qua Malaysia về chỉ số phụ (2 đội có cùng 7 điểm).

Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia 3 lần trong năm 2026. Ở vòng loại Asian Cup 2027, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thắng 3-1 trên sân nhà Thiên Trường (Ninh Bình). Trong 2 lượt trận bán kết ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam tiếp tục toàn thắng trước Malaysia với cùng tỷ số 2-0 trên sân nhà và sân khách.

Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia. (Ảnh: VFF)

So với lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, lực lượng của đội tuyển Việt Nam và Malaysia có nhiều thay đổi. Đối thủ mang đến FIFA ASEAN Cup 2026 đội hình mạnh nhất với đầy đủ ngôi sao, trong đó có những nhân tố nhập tịch mới được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấp phép thi đấu.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam xáo trộn nhiều vị trí ở cả 3 tuyến. HLV Kim Sang-sik cũng không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son do chấn thương từ trận gặp Philippines.