Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia: Không thể thiếu Đình Bắc

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 16h ngày 5/10. Huấn luyện viên Kim Sang-sik từng thắng đối thủ này 3 lần trong năm 2026 nhưng 2 đội chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi về lực lượng trong cuộc đọ sức lần thứ tư.

Đội hình dự kiến Việt Nam đấu Malaysia

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn không có sự phục vụ của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên vì chấn thương. Phạm Gia Hưng cũng đã chia tay đội tuyển vì lý do gia đình.

Ngoài ra, một số cầu thủ như Lê Giang Patrik, Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Hoàng Việt Anh vẫn gặp vấn đề về thể trạng. Tuy nhiên, trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng trước Malaysia, HLV Kim Sang-sik cần sử dụng những phương án tốt nhất trong lực lượng hiện có.

Đình Bắc đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đội hình đội tuyển Việt Nam.

Trong khung thành, Lê Giang Patrik nhiều khả năng tiếp tục bắt chính. Bất chấp vết đau nhẹ, thủ môn của CLB Công an TP.HCM vẫn duy trì phong độ cao với nhiều pha cứu thua đáng chú ý trong 3 trận vòng bảng. Vì vậy, vị trí thủ môn khó có sự thay đổi.

Hàng phòng ngự có thể xuất hiện một số điều chỉnh. Phan Tuấn Tài là phương án thay Cao Pendant Quang Vinh bên hành lang trái, trong khi Trương Tiến Anh tiếp tục đảm nhiệm cánh phải.

Bùi Hoàng Việt Anh bị căng cơ do quá tải và khó đá chính. Nhiều khả năng Adou Minh được sử dụng ở trung tâm hàng thủ, Lê Ngọc Bảo chơi lệch trái còn Phạm Xuân Mạnh đảm nhiệm vị trí lệch phải.

Ở khu trung tuyến, Nguyễn Hoàng Đức nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát và đá bên cạnh Lê Phạm Thành Long. Sự hiện diện của Hoàng Đức có thể giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi ở giữa sân.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc nhiều khả năng xuất phát ở cánh trái, Nguyễn Hai Long chơi bên cánh phải, còn Williams Minh Hoàng được sử dụng ở vị trí trung phong.

Dự đoán đội hình Việt Nam

Thủ môn: Lê Giang Patrik;

Hậu vệ: Lê Ngọc Bảo, Adou Minh, Phạm Xuân Mạnh;

Tiền vệ: Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Phan Tuấn Tài;

Tiền đạo: Nguyễn Đình Bắc, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Hai Long.

Nhận định Việt Nam vs Malaysia

Dự đoán Việt Nam - Malaysia: Đội nào thắng?

“Lực lượng tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng khi Hoàng Hên, Tài Lộc, Việt Anh đang gặp chấn thương về cơ bắp. Với số lượng cầu thủ có hạn, việc chuẩn bị phương án trong hiệp 2 cũng có đôi chút khó khăn. Song, càng lúc khó khăn thì chúng tôi càng phải đoàn kết để có thể tạo nên một chiến thắng trong trận đấu ngày mai”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo trước trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều xáo trộn về đội hình. Những phương án mới của ông Kim Sang-sik chưa đem đến hiệu quả tích cực, trong khi những nhân tố quen thuộc cũng không ở trạng thái tốt nhất cả về thể lực lẫn phong độ. Trong bối cảnh này, đội tuyển Việt Nam có thể phải trông chờ vào dấu ấn cá nhân.

Vai trò của Đình Bắc trong đội hình đội tuyển Việt Nam ngày càng quan trọng, đặc biệt khi Xuân Son, Quang Hải vắng mặt còn Hoàng Đức mới bình phục chấn thương. Trận đấu với Pakistan là minh chứng rõ ràng nhất. Sự xuất hiện của Đình Bắc ở hiệp 2 tạo ra khác biệt quan trọng để đội tuyển Việt Nam vượt qua giai đoạn bế tắc.

Malaysia hiện tại mạnh hơn phiên bản từng thua đội tuyển Việt Nam 3 lần trong năm 2026. Thử thách dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik càng lớn hơn. Đội tuyển Việt Nam cần Đình Bắc hoặc những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Hoàng Đức, Hai Long giải quyết thế trận khó khăn.