(VTC News) -

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Mali diễn ra lúc 20h ngày 26/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Mali trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Mali ngày 26/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Mali hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Việt Nam đấu với U17 Mali được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam đấu với U17 Mali (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-viet-nam-u17-mali-6b06759f593246025b07ecd6

Để xem trực tiếp U17 Việt Nam đấu với U17 Mali trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Việt Nam vs U17 Mali

U17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng G với 1 điểm, tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Chiến thắng trước U17 Mali sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé vào vòng 32 đội. Khi đó, U17 Việt Nam sẽ thiết lập cột mốc chưa từng có khi trở thành đội tuyển bóng đá 11 người đầu tiên của Việt Nam vượt qua vòng bảng tại một kỳ World Cup.

Qua hai lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam để lại nhiều dấu ấn ở mặt trận tấn công. Các học trò của HLV Roland cho thấy sự linh hoạt trong cách tiếp cận khung thành đối phương, đồng thời sở hữu khả năng dứt điểm ấn tượng. Việc ghi tới 5 bàn thắng trước U17 Bỉ và U17 New Zealand phần nào phản ánh hiệu quả trong lối chơi của đại diện Đông Nam Á.

Tuy nhiên, thử thách dành cho U17 Việt Nam ở lượt trận cuối không hề nhỏ. U17 Mali đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng G với thành tích toàn thắng sau hai lượt trận, ghi 5 bàn và chỉ để lọt lưới một lần. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, đại diện châu Phi có khả năng duy trì nhịp độ thi đấu cao trong suốt 90 phút, liên tục gây sức ép và khiến đối phương gặp khó khăn trong việc triển khai bóng.