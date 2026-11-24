(VTC News) -

Trận U17 CH Dominica đấu với U17 Chile diễn ra lúc 21h30 ngày 24/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc lượt trận đầu tiên của bảng J FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 CH Dominica vs U17 Chile trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 CH Dominica đấu với U17 Chile ngày 24/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 CH Dominica và U17 Chile được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 CH Dominica vs U17 Chile hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 CH Dominica đấu với U17 Chile được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 CH Dominica đấu với U17 Chile (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-cong-hoa-dominica-u17-chile-6b03bf491851c655cfcf0586?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 CH Dominica đấu với U17 Chile trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 CH Dominica vs U17 Chile

U17 Chile có khởi đầu ấn tượng tại U17 World Cup 2026 khi đánh bại U17 Algeria với tỷ số 4-2. Chiến thắng này giúp đại diện Nam Mỹ có tâm lý thoải mái trước cuộc đối đầu với U17 Cộng hòa Dominica. Dù sở hữu hàng công giàu sức sáng tạo, U17 Chile vẫn bộc lộ những hạn chế trong khâu phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống phản công khi đội hình dâng cao.

Ở phía đối diện, U17 Cộng hòa Dominica giành được một điểm sau trận hòa 1-1 trước U17 Montenegro. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đại diện vùng Caribe nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, tập trung bảo vệ khu vực trước vòng cấm và tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Chile. Tuy nhiên, hiệu quả của phương án này phụ thuộc rất lớn vào khả năng luân chuyển bóng và tốc độ triển khai tấn công.

Xét về phong độ, U17 Chile đang duy trì thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và để lọt lưới 5 lần. Trong khi đó, dù sở hữu thành tích ghi bàn khá tốt ở vòng loại, phần lớn số pha lập công của U17 Cộng hòa Dominica đến từ hai chiến thắng đậm. Với phong độ ổn định cùng khả năng tấn công nhỉnh hơn, U17 Chile có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai.