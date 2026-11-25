(VTC News) -

Trận U17 Pháp đấu với U17 Uruguay diễn ra lúc 20h30 ngày 25/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc bảng D FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Pháp vs U17 Uruguay trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Pháp đấu với U17 Uruguay ngày 25/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Uruguay và U17 Pháp được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Uruguay vs U17 Pháp hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Uruguay đấu với U17 Pháp được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Uruguay đấu với U17 Pháp (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-uruguay-u17-phap-6b03e30f8c8ad44bae7d77ff?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Uruguay đấu với U17 Pháp trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Uruguay vs U17 Pháp

Được xếp vào nhóm ứng viên sáng giá tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Pháp lại có màn khởi đầu không như kỳ vọng. Đại diện châu Âu thắng U17 Haiti 3-1 trong trận ra quân nhưng bất ngờ nhận thất bại trước U17 Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ hai bảng D.

Dù đang đứng thứ ba bảng D, U17 Pháp vẫn nắm cơ hội lớn góp mặt ở vòng 1/16. Một kết quả hòa trước U17 Uruguay có thể đủ để đại diện châu Âu giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình và vị thế của mình, U17 Pháp chắc chắn hướng đến mục tiêu cao hơn thay vì trông chờ vào kết quả của các bảng đấu khác.

Ở chiều ngược lại, U17 Uruguay chỉ cần thêm một điểm để chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Thành tích toàn thắng sau hai lượt trận cùng 7 bàn thắng cho thấy sức mạnh đáng gờm của đại diện Nam Mỹ.