(VTC News) -

Tối 26/11, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026 gặp U17 Mali. Nếu chiến thắng trước đại diện châu Phi, U17 Việt Nam rất nhiều khả năng giành quyền vào vòng 1/16 theo con đường nhì bảng hoặc đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Kể cả khi giành 1 điểm, cơ hội đi tiếp vẫn còn với thầy trò huấn luyện viên Roland.

Nhà cầm quân người Brazil nhận định: “Việc U17 Việt Nam vẫn còn quyền tự quyết là điều đáng tự hào. Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn với 3 đối thủ mạnh đại diện cho các khu vực, nơi ban đầu U17 Việt Nam bị xem là ‘đội lót đường’. Sau hai trận, các em chiến đấu bằng tất cả khát khao và nỗ lực. Đến giờ, khi vẫn còn cơ hội, các em tiếp tục thể hiện mong muốn vươn xa hơn nữa. Tôi rất tự hào về các học trò”.

U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Ông Roland cho rằng U17 Mali là thử thách lớn nhưng tin các học trò của mình vẫn có thể chứng minh được nhiều điều. Ở trận đầu tiên, U17 Việt Nam thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ. Trong trận đấu gặp U17 New Zealand, U17 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời và giành điểm số quý giá khi Duy Khang gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ thứ 2.

“Trước mắt chúng tôi còn một trận đấu nữa gặp đối thủ rất mạnh, nên toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để một lần nữa mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ. Chúng tôi đã nghiên cứu U17 Mali. Họ là đối thủ rất mạnh với hai trận toàn thắng.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lối chơi kiên cường, cống hiến và sự kỷ luật trong việc tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Đó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp chúng ta chơi tốt ở trận này. Tôi tin các cầu thủ sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời”, HLV Cristiano Roland cho biết.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali diễn ra lúc 20h ngày 26/11.