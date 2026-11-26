Cập nhật tỷ số trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Mali●U17 World CupU17 Việt Nam0-0U17 MaliĐANG CẬP NHẬTBẢNG GXHĐộiTĐBTBBĐ1U17 Mali25162U17 Bỉ24433U17 Việt Nam25614U17 New Zealand2031Chú thích: XH = Xếp hạng; TĐ = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Trận đấu bắt đầu
U17 Mali (áo trắng) bắt đầu trận đấu.
Đội hình U17 Việt Nam và U17 MaliU17 Việt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT21Lý Xuân HòaTM2Nguyễn Khắc Minh Đức3Nguyễn Mạnh Cường4Nguyễn Huỳnh Đăng KhoaĐT6Đào Quý Vương8Nguyễn Minh Thủy9Lê Trọng Đại Nhân10Chu Ngọc Nguyễn Lực13Nguyễn Ngọc Anh Hào17Trương Nguyễn Duy Khang20Lê Sỹ BáchDỰ BỊ1Chu Bá HuấnTM5Trần Hoàng Việt7Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam11Nguyễn Văn Dương12Nguyễn Việt DũngTM14Quán Thành Công15Nguyễn Trọng Phong16Trần Ngọc Sơn18Trần Trí Dũng19Trần Mạnh QuânU17 MaliĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Abdoul CoulibalyTM2Mamadou Bah5Makan Sacko6Lassana Diawara7Cheick Coulibaly8Mamadou Camara10Ismail KamissokoĐT13Issiaka Kone15Salia Diarra17Sanaba Keita21Moussa DianessiDỰ BỊ3Lassina Coulibaly4Cheickna Coulibaly9Yaya Niang11Boubacar Keita12Youssouf Sylla14Halidou Maiga16Moulaye CoulibalyTM18Bocar DiarraTM19Alhousseini Maiga20Djigui Koita
Thông tin trận U17 Việt Nam vs U17 Mali
Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali diễn ra lúc 20h ngày 26/11 trên sân số 9 thuộc khu liên hợp thể thao Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar). Đây là lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.
U17 Việt Nam đứng thứ ba với một điểm, hiệu số -1. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland thua U17 Bỉ 2-3 ở trận ra quân trước khi hòa U17 New Zealand 3-3. Đại diện của bóng đá Việt Nam ghi 5 bàn sau 2 trận, trong đó Chu Ngọc Nguyễn Lực lập công 2 lần.
U17 Mali đứng đầu bảng với 6 điểm và đã giành quyền đi tiếp. Đại diện châu Phi thắng U17 New Zealand 3-0 và U17 Bỉ 2-1, ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới một lần. U17 Mali từng giành ngôi á quân U17 World Cup năm 2015 và hạng ba năm 2023.
U17 World Cup 2026 có 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 32 đội.
Nếu thắng U17 Mali, U17 Việt Nam có 4 điểm và mở ra cơ hội lớn vượt qua vòng bảng, thậm chí giành vị trí nhì bảng G tùy kết quả trận đấu cùng giờ giữa U17 Bỉ và U17 New Zealand. Nếu hòa, đội tuyển Việt Nam phải chờ kết quả của các bảng đấu khác. Một thất bại sẽ khiến cơ hội đi tiếp trở nên rất thấp.
Link trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Mali
Toàn bộ các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Mali ngày 26/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Mali (sao chép và dán vào trình duyệt web):
https://fptplay.vn/su-kien/u17-viet-nam-u17-mali-6b06759f593246025b07ecd6
Trên máy tính, người xem truy cập website FPT Play, đăng nhập tài khoản và chọn trận U17 Việt Nam vs U17 Mali trong mục U17 World Cup 2026.
Trên điện thoại và máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng FPT Play từ Google Play hoặc App Store. FPT Play cũng hỗ trợ theo dõi trực tiếp trên Smart TV và FPT Play Box.
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