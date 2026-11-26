Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali diễn ra lúc 20h ngày 26/11 trên sân số 9 thuộc khu liên hợp thể thao Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar). Đây là lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam đứng thứ ba với một điểm, hiệu số -1. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland thua U17 Bỉ 2-3 ở trận ra quân trước khi hòa U17 New Zealand 3-3. Đại diện của bóng đá Việt Nam ghi 5 bàn sau 2 trận, trong đó Chu Ngọc Nguyễn Lực lập công 2 lần.

U17 Việt Nam giành được 1 điểm sau 2 lượt trận. (Ảnh: VFF)

U17 Mali đứng đầu bảng với 6 điểm và đã giành quyền đi tiếp. Đại diện châu Phi thắng U17 New Zealand 3-0 và U17 Bỉ 2-1, ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới một lần. U17 Mali từng giành ngôi á quân U17 World Cup năm 2015 và hạng ba năm 2023.

U17 World Cup 2026 có 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 32 đội.

Nếu thắng U17 Mali, U17 Việt Nam có 4 điểm và mở ra cơ hội lớn vượt qua vòng bảng, thậm chí giành vị trí nhì bảng G tùy kết quả trận đấu cùng giờ giữa U17 Bỉ và U17 New Zealand. Nếu hòa, đội tuyển Việt Nam phải chờ kết quả của các bảng đấu khác. Một thất bại sẽ khiến cơ hội đi tiếp trở nên rất thấp.