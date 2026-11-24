(VTC News) -

Trận U17 Brazil đấu với U17 Tanzania diễn ra lúc 22h ngày 24/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc lượt trận đầu tiên của bảng I FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Brazil đấu với U17 Tanzania trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Brazil đấu với U17 Tanzania ngày 24/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Brazil và U17 Tanzania được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Brazil vs U17 Tanzania hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Brazil đấu với U17 Tanzania được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Brazil đấu với U17 Tanzania (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-brazil-u17-tanzania-6b03bfa4ba64e0258c82f0f3?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Brazil đấu với U17 Tanzania trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Brazil vs U17 Tanzania

U17 Brazil khởi đầu FIFA U17 World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước U17 Ireland, đội bóng được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đại diện Nam Mỹ tại bảng I. Dù chỉ thắng với cách biệt tối thiểu, các học trò của HLV Dudu Patetuci cho thấy sự vượt trội về thế trận cũng như các thông số chuyên môn.

Nếu tiếp tục giành 3 điểm trước U17 Tanzania ở lượt trận thứ hai, U17 Brazil sẽ sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Đại diện Nam Mỹ thậm chí có thể chắc chắn đứng đầu bảng nếu U17 Costa Rica không thể đánh bại U17 Ireland.

Ở chiều ngược lại, U17 Tanzania không được đánh giá cao trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup. Đại diện châu Phi còn khá khiêm tốn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khi chưa từng vượt qua vòng bảng tại giải vô địch U17 châu Phi.

Trong trận mở màn, U17 Tanzania bộc lộ nhiều hạn chế khi để U17 Costa Rica dẫn trước 2 bàn, trước khi nỗ lực giành lại một điểm. Dù có thành tích tương đối tích cực trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, đội bóng này vẫn gặp nhiều khó khăn khi chạm trán những đối thủ có trình độ vượt trội, điển hình là hai thất bại trước U17 Mexico và U17 Argentina.