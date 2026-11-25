(VTC News) -

Trận U17 Uganda đấu với U17 New Caledonia diễn ra lúc 19h30 ngày 25/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc lượt trận cuối của bảng B FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Uganda vs U17 New Caledonia trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Uganda đấu với U17 New Caledonia ngày 25/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Uganda và U17 New Caledonia được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Uganda vs U17 New Caledonia hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Uganda đấu với U17 New Caledonia được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Uganda đấu với U17 New Caledonia (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-uganda-u17-new-caledonia-6b03dfa76c7df17ecfa28e79?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Uganda đấu với U17 New Caledonia trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Uganda vs U17 New Caledonia

U17 Uganda sẽ chạm trán U17 New Caledonia ở lượt trận cuối bảng B, với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại giải đấu, đồng thời nuôi hy vọng góp mặt ở vòng loại trực tiếp.

Sau hai lượt trận, đại diện châu Phi mới có được 1 điểm. U17 Uganda thất bại 0-2 trước U17 Hàn Quốc trong ngày ra quân, trước khi cầm hòa U17 Ecuador với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ hai.

Cục diện bảng B hiện nghiêng về U17 Hàn Quốc khi đội bóng châu Á đã chắc suất đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối. U17 Ecuador đứng thứ hai với 4 điểm, trong khi U17 Uganda xếp thứ ba với 1 điểm. U17 New Caledonia đứng cuối bảng sau hai trận toàn thua.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, U17 Uganda cần tận dụng cơ hội giành trọn 3 điểm để cải thiện vị thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp.