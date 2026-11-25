(VTC News) -

Trận U17 Panama đấu với U17 Ai Cập diễn ra lúc 21h30 ngày 25/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc bảng A FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Panama vs U17 Ai Cập trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Panama đấu với U17 Ai Cập ngày 25/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Panama và U17 Ai Cập được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Panama vs U17 Ai Cập hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Panama đấu với U17 Ai Cập được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Panama đấu với U17 Ai Cập (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-panama-u17-ai-cap-6b03e421a7d58dc03b19bcdd?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Panama đấu với U17 Ai Cập trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Panama vs U17 Ai Cập

U17 Panama và U17 Ai Cập bước vào cuộc đối đầu với mục tiêu giành kết quả có lợi để cạnh tranh suất đi tiếp. Cả hai đều có khởi đầu không như mong đợi khi U17 Panama thất bại 0-2 trước chủ nhà Qatar, còn U17 Ai Cập để thua U17 Hy Lạp 1-2. Hiệu quả trong khâu dứt điểm có thể là yếu tố quyết định kết quả cuộc so tài này.

Phong độ của U17 Panama trước thềm World Cup không thực sự ổn định. Đại diện CONCACAF từng đánh bại Paraguay 2-1 và cầm hòa Ecuador 1-1, nhưng cũng nhận những thất bại nặng nề trước Uzbekistan (1-6) và Ireland (1-4).

Trong khi đó, U17 Ai Cập bộc lộ những hạn chế ở khả năng tổ chức phòng ngự trong trận gặp U17 Hy Lạp. Dù có khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, đại diện Bắc Phi gặp khó khăn trước những tình huống tăng tốc của đối thủ. Ahmad Safwat cùng các đồng đội cần đa dạng hóa phương án tiếp cận khung thành, đặc biệt thông qua những pha phối hợp ngắn.