(VTC News) -

Trận U17 Argentina đấu với U17 Đan Mạch diễn ra lúc 22h30 ngày 25/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc bảng C FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Argentina vs U17 Đan Mạch trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Argentina đấu với U17 Đan Mạch ngày 25/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Argentina và U17 Đan Mạch được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Argentina vs U17 Đan Mạch hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Argentina đấu với U17 Đan Mạch được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Argentina đấu với U17 Đan Mạch (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-dan-mach-u17-argentina-6b03e47d0b4701e050a5082c?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Argentina đấu với U17 Đan Mạch trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Argentina vs U17 Đan Mạch

U17 Đan Mạch chưa thể hiện tốt tại FIFA U17 World Cup 2026. Đại diện châu Âu vẫn chưa giành được chiến thắng nào sau hai lượt trận, đồng thời chưa một lần chọc thủng lưới đối phương. Việc đứng cuối bảng C khiến U17 Đan Mạch rơi vào thế buộc phải đánh bại U17 Argentina ở lượt trận cuối nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt tại vòng loại trực tiếp.

Trong khi đó, U17 Argentina phần nào lấy lại sự tự tin sau màn ra quân đáng thất vọng. Đại diện Nam Mỹ bất ngờ để thua U17 Australia 0-2, nhưng nhanh chóng trở lại đường đua giành vé đi tiếp bằng chiến thắng 2-1 trước U17 Mozambique. Benitez và Escobar là hai cầu thủ lập công, mang về 3 điểm đầu tiên cho U17 Argentina tại giải đấu năm nay.