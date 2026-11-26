(VTC News) -

Theo thể thức của U17 World Cup 2026, ngoài 24 đội nhất và nhì bảng, 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng giành vé vào vòng 1/16. Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 U17 World Cup 2026 có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vượt qua vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục điểm số, hiệu số, số bàn thắng và tình trạng đi tiếp của từng đội.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 U17 World Cup 2026 mới nhất

Sau loạt trận tối 25/11, U17 World Cup 2026 xác định 18 trong tổng số 32 suất góp mặt tại vòng 1/16. Danh sách 8 đội tuyển đứng thứ ba có thành tích tốt nhất được hoàn thiện khi các bảng đấu lần lượt hạ màn. Bảng xếp hạng các đội thứ 3 cụ thể như sau.

U17 Việt Nam tạm nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất tại FIFA U17 World Cup 2026, qua đó vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng 1/16.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 1 điểm, tạm xếp thứ ba bảng G. Trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, thầy trò HLV Cristiano Roland đứng thứ 8.

Dù đang nắm giữ vị trí trong nhóm đi tiếp, U17 Việt Nam chưa thể yên tâm bởi thứ hạng này có thể thay đổi đáng kể sau lượt trận cuối vòng bảng. Chiến thắng trước U17 Mali sẽ giúp Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội tiến gần hơn tới tấm vé lịch sử vào vòng 1/16 ngay trong lần đầu tham dự sân chơi thế giới.

Cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba được dự báo sẽ trở nên gay gắt hơn khi U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc lần lượt chạm trán những đối thủ được đánh giá thấp hơn là Honduras và Fiji ở lượt trận cuối.

U17 Việt Nam có một điểm, hiệu số -1, tạm đứng thứ tám trên bảng xếp hạng các đội hạng ba. (Ảnh: VFF)

Danh sách các đội vòng 1/16 U17 World Cup 2026

Tính đến hết loạt trận ngày 25/11, danh sách 18 đội đã vượt qua vòng bảng gồm: Italy, Mali, Tây Ban Nha, Brazil, Mexico, Venezuela, Colombia, Serbia, Hy Lạp, Ai Cập, Hàn Quốc, Uganda, Australia, Argentina, Mozambique, Pháp, Ả Rập Xê Út và Uruguay.

Trong đó, 11 đội đã giành vé sau hai lượt trận đầu tiên. Bảy đội mới nhất vượt qua vòng bảng là Argentina, Ai Cập, Pháp, Ả Rập Xê Út, Uganda, Australia và Mozambique.

Đáng chú ý, U17 Hàn Quốc và U17 Hy Lạp khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, giành tối đa 9 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, Australia và Pháp cũng giành quyền đi tiếp với tư cách đội nhất bảng.

Như vậy, vẫn còn 14 suất vào vòng 1/16 chưa được xác định, trong đó U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Thầy trò HLV Cristiano Roland hiện có 1 điểm sau hai lượt trận và sẽ chạm trán U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G ngày 26/11.