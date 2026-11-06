Link xem trực tiếp bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định, 18h ngày 6/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định diễn ra lúc 18h ngày 6/11 trên sân vận động Hà Tĩnh. Trận đấu thuộc vòng 7 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Nam Định được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Nam Định có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Nam Định được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Nam Định (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hong-linh-ha-tinh-thep-xanh-nam-dinh-6aea93c2685cdbb1219f437a?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấu với Nam Định trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Nam Định

Sau 6 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì phong độ ổn định nhờ lối chơi kỷ luật, khả năng phòng ngự chắc chắn và sự gắn kết giữa các vị trí. Đặc biệt, sân nhà vẫn là điểm tựa quan trọng của thầy trò HLV Phan Như Thuật.

Ở vòng đấu trước, Hà Tĩnh giành được một điểm trong chuyến làm khách trước Thanh Hóa. Dù không sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật, đội bóng miền Trung vẫn cho thấy khả năng tổ chức tốt và phát huy hiệu quả sức mạnh tập thể.

Trong khi đó, Nam Định đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại, bao gồm 3 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Những kết quả tích cực giúp đội bóng thành Nam vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về phía Nam Định. Trong 5 lần chạm trán kể từ năm 2024, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ giành được một chiến thắng, một trận hòa và nhận 3 thất bại. Ở cuộc tiếp đón Nam Định trên sân nhà mùa trước, đội bóng núi Hồng để thua với tỷ số 0-2.