  • logo
Xuất bản ngày 07/11/2026 06:30 AM
Xuất bản ngày 07/11/2026 06:30 AM

Kết quả V.League 2026-2027 vòng 7, bảng xếp hạng mới nhất

Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật V.League 2026-2027 vòng 7 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.

  • Bảng xếp hạng V.League vòng 7

    Nam Định chắc chắn bảo vệ được ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi đánh bại Hà Tĩnh trên sân khách với tỷ số 2-1. Đồng Nai ghi bàn đầu tiên và giành chiến thắng đầu tiên tại V.League (1-0 trước Đà Nẵng).

    Thứ hạng các đội ở vòng 7 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:

    BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 7
    XH
    Đội
    BT
    BB
    Đ
    1
    Nam Định
    7
    16
    6
    16
    2
    Sông Lam Nghệ An
    6
    11
    5
    12
    3
    Công an Hà Nội
    6
    9
    4
    11
    4
    Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
    7
    10
    9
    11
    5
    Ninh Bình
    6
    12
    9
    10
    6
    Công an TP.HCM
    6
    6
    4
    10
    7
    Hải Phòng
    6
    12
    10
    9
    8
    Hà Nội
    6
    7
    10
    9
    9
    Đà Nẵng
    7
    8
    12
    9
    10
    Bắc Ninh
    6
    4
    4
    8
    11
    Thanh Hoá
    6
    8
    9
    8
    12
    Thể Công Viettel
    6
    6
    10
    4
    13
    Đồng Nai
    7
    1
    12
    4
    14
    Hoàng Anh Gia Lai
    6
    7
    14
    3
    Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

  • Hà Tĩnh 1-2 Nam Định

    Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn hiệp 2 sau khi Nguyễn Phong Hồng Duy nhận thẻ đỏ trực tiếp, Nam Định vẫn giành chiến thắng trước Hà Tĩnh.

    Caio Cesar mở tỷ số ở phút 31. Sau khi có lợi thế về quân số, Hà Tĩnh gỡ hòa nhờ pha lập công phút 83 của Luiz Antonio. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang phút đá bù thứ 4, Nguyễn Văn Vĩ ghi bàn quyết định giúp Nam Định thắng trận.

    Nam Định (áo trắng) đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-1. (Ảnh: VPF)

    Nam Định (áo trắng) đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-1. (Ảnh: VPF)

  • Đồng Nai 1-0 Đà Nẵng

    Sau 6 vòng đấu không ghi bàn và chỉ giành được 1 điểm, câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai cuối cùng cũng có trận thắng đầu tiên ở V.League. Cú sút phạt đền của Milos Vulic ở cuối hiệp một (sau khi Nguyễn Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm) giúp đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 1-0.

    Đồng Nai (áo xanh) thắng Đà Nẵng 1-0. (Ảnh: VPF)

    Đồng Nai (áo xanh) thắng Đà Nẵng 1-0. (Ảnh: VPF)

  • Lịch thi đấu V.League mới nhất

    Lịch thi đấu, kênh phát sóng Vòng 7 V.League
    Thứ Sáu, 06/11/2026
    18:00
    Sân Bình Phước
    Đồng Nai
    VS
    Đà Nẵng
    FPT Play, TV360
    18:00
    Sân Hà Tĩnh
    Hà Tĩnh
    VS
    Nam Định
    FPT Play, TV360
    Thứ Bảy, 07/11/2026
    17:00
    Sân Pleiku
    HAGL
    VS
    Hà Nội
    FPT Play, TV360, MyTV, VTV6
    18:00
    Sân Ninh Bình
    Ninh Bình
    VS
    Bắc Ninh
    FPT Play, HTV4, TV360, MyTV
    18:00
    Sân Lạch Tray
    Hải Phòng
    VS
    SLNA
    FPT Play, TV360
    19:15
    Sân Hàng Đẫy
    CA Hà Nội
    VS
    CA TP.HCM
    FPT Play, TV360, MyTV, VTV6
    Chủ Nhật, 8/11/2026
    19:15
    Sân Hàng Đẫy
    Thể Công Viettel
    VS
    Thanh Hoá
    FPT Play, MyTV, HTV4, TV360
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm