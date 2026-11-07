Kết quả V.League 2026-2027 vòng 7, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng V.League vòng 7
Nam Định chắc chắn bảo vệ được ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi đánh bại Hà Tĩnh trên sân khách với tỷ số 2-1. Đồng Nai ghi bàn đầu tiên và giành chiến thắng đầu tiên tại V.League (1-0 trước Đà Nẵng).
Thứ hạng các đội ở vòng 7 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 7XHĐộiTĐBTBBĐ1Nam Định7166162Sông Lam Nghệ An6115123Công an Hà Nội694114Hồng Lĩnh Hà Tĩnh7109115Ninh Bình6129106Công an TP.HCM664107Hải Phòng6121098Hà Nội671099Đà Nẵng7812910Bắc Ninh644811Thanh Hoá689812Thể Công Viettel6610413Đồng Nai7112414Hoàng Anh Gia Lai67143Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Hà Tĩnh 1-2 Nam Định
Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn hiệp 2 sau khi Nguyễn Phong Hồng Duy nhận thẻ đỏ trực tiếp, Nam Định vẫn giành chiến thắng trước Hà Tĩnh.
Caio Cesar mở tỷ số ở phút 31. Sau khi có lợi thế về quân số, Hà Tĩnh gỡ hòa nhờ pha lập công phút 83 của Luiz Antonio. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang phút đá bù thứ 4, Nguyễn Văn Vĩ ghi bàn quyết định giúp Nam Định thắng trận.
Đồng Nai 1-0 Đà Nẵng
Sau 6 vòng đấu không ghi bàn và chỉ giành được 1 điểm, câu lạc bộ Thành phố Đồng Nai cuối cùng cũng có trận thắng đầu tiên ở V.League. Cú sút phạt đền của Milos Vulic ở cuối hiệp một (sau khi Nguyễn Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm) giúp đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 1-0.
Lịch thi đấu V.League mới nhấtLịch thi đấu, kênh phát sóng Vòng 7 V.LeagueThứ Sáu, 06/11/202618:00Sân Bình PhướcĐồng NaiVSĐà Nẵng▶FPT Play, TV36018:00Sân Hà TĩnhHà TĩnhVSNam Định▶FPT Play, TV360Thứ Bảy, 07/11/202617:00Sân PleikuHAGLVSHà Nội▶FPT Play, TV360, MyTV, VTV618:00Sân Ninh BìnhNinh BìnhVSBắc Ninh▶FPT Play, HTV4, TV360, MyTV18:00Sân Lạch TrayHải PhòngVSSLNA▶FPT Play, TV36019:15Sân Hàng ĐẫyCA Hà NộiVSCA TP.HCM▶FPT Play, TV360, MyTV, VTV6Chủ Nhật, 8/11/202619:15Sân Hàng ĐẫyThể Công ViettelVSThanh Hoá▶FPT Play, MyTV, HTV4, TV360
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