(VTC News) -

Trận đấu giữa Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai diễn ra lúc 17h ngày 20/11 trên sân vận động Thanh Hóa. Trận đấu thuộc vòng 8 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thanh Hóa đấu với Hoàng Anh Gia Lai được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Thanh Hóa đấu với Hoàng Anh Gia Lai có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Thanh Hoá và Hoàng Anh Gia Lai được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Thanh Hoá vs Hoàng Anh Gia Lai hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thanh Hóa đấu với Hoàng Anh Gia Lai được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thanh Hóa đấu với Hoàng Anh Gia Lai (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thanh-hoa-hoang-anh-gia-lai-6afc258c614183d4966f7c1b

Để xem trực tiếp trận Thanh Hóa đấu với Hoàng Anh Gia Lai trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai

Thanh Hóa hiện xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng V.League 2026-2027 với 9 điểm sau 7 vòng đấu. Dù phong độ còn thiếu ổn định, đội bóng xứ Thanh vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt trong những thời điểm gặp bất lợi.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đang đứng thứ 12 với 6 điểm, chỉ hơn nhóm cuối bảng một điểm. Đội bóng phố Núi vừa có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Hà Nội FC trên sân Pleiku, qua đó giải tỏa phần nào áp lực sau giai đoạn thi đấu không thành công. Tuy nhiên, đội bóng vẫn cần cải thiện phong độ, nhất là khả năng giành điểm trên sân khách, nếu muốn sớm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.