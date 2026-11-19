(VTC News) -

Trận Công an Hà Nội đấu với Johor Darul Ta’zim (Malaysia) diễn ra lúc 19h30 ngày 19/11 trên sân vận động Hàng Đẫy, thuộc lượt trận thứ hai Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Công an Hà Nội vs Johor Darul Tazim mới nhất.

Xem trực tiếp CAHN vs Johor Darul Tazim trên kênh nào?

Các trận đấu của Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận CAHN đấu với Johor Darul Tazim ngày 19/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Johor Darul Ta’zim được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp CAHN vs Johor Darul Tazim hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CAHN đấu với Johor Darul Ta’zim được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá CAHN đấu với Johor Darul Tazim (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-ha-noi-johor-darul-tazim-6afbb43dcadbdcf46748df80?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp CAHN đấu với Johor Darul Ta’zim trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận CAHN vs Johor Darul Tazim

CAHN và Johor Darul Ta’zim đều khởi đầu thuận lợi tại bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027. Đội bóng ngành công an đánh bại Lion City Sailors với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách, trong khi đại diện Malaysia giành chiến thắng đậm 6-0 trước PKR Svay Rieng.

Với cùng 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, CAHN có cơ hội vượt qua Johor Darul Tazim trên bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Ngược lại, đội bóng Malaysia cũng đặt mục tiêu duy trì vị trí dẫn đầu và tạo khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh tại bảng B.

Johor Darul Ta’zim được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình và phong độ ấn tượng trong thời gian qua. Dù vậy, đại diện Malaysia vẫn bộc lộ những hạn chế khi đối đầu với các đối thủ có lối chơi giàu tốc độ và tổ chức chặt chẽ. Trận thua 0-2 trước Jeonbuk Hyundai Motors tại AFC Champions League Elite ngày 3/11 là một ví dụ.

Khi phải chịu sức ép liên tục từ đối phương, Johor Darul Tazim gặp khó khăn trong việc triển khai bóng và tạo ra cơ hội tấn công. Đây có thể là cơ sở để HLV Mano Polking xây dựng phương án tiếp cận trận đấu, đặc biệt trong việc tranh chấp khu vực giữa sân và hạn chế khả năng kiểm soát bóng của đội khách.