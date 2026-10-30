Cập nhật kết quả Thanh Hoá vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 30/10, tỷ số mới nhất

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● Vòng 6 V.League 2026-2027 Thanh Hoá 1 - 0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Saliou 37’ ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra lúc 17h ngày 30/10 trên sân vận động Thanh Hóa. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới nhất.

Thông tin trận Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thanh Hóa có điểm tựa sân nhà cùng sự tự tin sau khi cầm hòa đương kim vô địch Công An Hà Nội. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi Hà Tĩnh đang trải qua giai đoạn khởi đầu ấn tượng nhất kể từ khi góp mặt tại V.League, xét theo thành tích sau năm vòng đầu tiên.

Thanh Hoá đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 6 V.League 2026-2027. (Ảnh: Thanh Hoa Football Club)

Chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng tiếp tục khẳng định khả năng ứng phó của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong những thời điểm khó khăn. Trên hàng công, Daniel Passira và Charles Atshimene đóng vai trò quan trọng, bên cạnh sự cơ động của Ngô Văn Lương. Tiền vệ Luiz Antonio cũng là nhân tố đáng chú ý nhờ khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm, giúp Hà Tĩnh có thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương.