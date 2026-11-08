Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Thanh Hóa ngày 8/11, tỷ số mới nhất

(VTC News) -

● V.League Thể Công Viettel 0 - 1 Thanh Hoá ĐANG CẬP NHẬT Saliou 8’

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa diễn ra lúc 19h15 ngày 8/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 7 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs Thanh Hóa mới nhất.

Thể Công Viettel ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 28 Nguyễn Văn Việt TM 2 Colonna Kyle Nino 5 Andre Luiz Guimaraes Siqueira Junior 7 Wesley Nata Wachholz 8 Nguyễn Hữu Thắng 11 Khuất Văn Khang 12 Phan Tuấn Tài ĐT 16 Phạm Trung Hiếu 20 Đào Văn Nam 86 Nguyễn Hữu Nam 95 Brandao Goncalves Junior DỰ BỊ 1 Lawrence Robbie Caruso TM 4 Bùi Tiến Dũng 18 Đinh Viết Tú 19 Đinh Xuân Tiến 22 Nguyễn Hoàng Khanh 34 Đoàn Ngọc Tân 88 Nguyễn Văn Tú 89 Lê Quốc Nhật Nam 97 Triệu Việt Hưng Thanh Hoá ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 25 Nguyễn Thanh Diệp TM 7 Nguyễn Bá Tiến 9 Saliou Guindo 14 Trương Thanh Nam 16 Nguyễn Đình Huyên 22 Damoth Thongkhamsavath 29 Đoàn Ngọc Hà 35 Di Mateo Lovric 58 Trương Đức Mạnh 77 Abdurakhmanov O. Alisherovich ĐT 98 Matheus Monteiro Martins DỰ BỊ 5 Lục Xuân Hưng 8 Ngô Đức Hoàng 10 Lê Văn Thắng 17 Nguyễn Văn Tùng 21 Trần Ngọc Quý 23 Vũ Tuyên Quang TM 39 Đoàn Tuấn Cảnh 75 Lê Văn Hoàn 89 Nguyễn Trọng Phú

Thông tin trận Thể Công Viettel vs Thanh Hóa

Thể Công Viettel bước vào cuộc tiếp đón Thanh Hóa với những tổn thất đáng kể về nhân sự. Ngoại binh Paulo Tapeu không thể ra sân do phải nhận thẻ đỏ trong thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng đấu gần nhất. Bên cạnh đó, Nguyễn Đức Hoàng Minh cũng vắng mặt vì án treo giò sau khi tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

Thể Công Viettel tiếp đón Thanh Hoá trên sân nhà.

Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ khi chưa giành được chiến thắng nào trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 2 trận hòa và 7 thất bại. Riêng tại V.League mùa này, đội bóng áo lính mới có một lần hưởng niềm vui chiến thắng, bên cạnh một trận hòa và 4 trận thua.

Trong khi đó, Thanh Hóa đang nắm lợi thế về mặt tâm lý khi giành 8 điểm, xếp trên Thể Công Viettel 3 bậc trên bảng xếp hạng. Sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội trong thời gian gần đây cũng mang đến cơ sở để Thanh Hóa hướng tới một kết quả tích cực.