Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Thanh Hóa ngày 8/11, tỷ số mới nhất

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa diễn ra lúc 19h15 ngày 8/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 7 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs Thanh Hóa mới nhất.
Thông tin trận Thể Công Viettel vs Thanh Hóa
Thể Công Viettel bước vào cuộc tiếp đón Thanh Hóa với những tổn thất đáng kể về nhân sự. Ngoại binh Paulo Tapeu không thể ra sân do phải nhận thẻ đỏ trong thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng đấu gần nhất. Bên cạnh đó, Nguyễn Đức Hoàng Minh cũng vắng mặt vì án treo giò sau khi tích lũy đủ 3 thẻ vàng.
Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ khi chưa giành được chiến thắng nào trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 2 trận hòa và 7 thất bại. Riêng tại V.League mùa này, đội bóng áo lính mới có một lần hưởng niềm vui chiến thắng, bên cạnh một trận hòa và 4 trận thua.
Trong khi đó, Thanh Hóa đang nắm lợi thế về mặt tâm lý khi giành 8 điểm, xếp trên Thể Công Viettel 3 bậc trên bảng xếp hạng. Sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội trong thời gian gần đây cũng mang đến cơ sở để Thanh Hóa hướng tới một kết quả tích cực.
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