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Xuất bản ngày 08/11/2026 07:24 PM
Xuất bản ngày 08/11/2026 07:24 PM

Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Thanh Hóa ngày 8/11, tỷ số mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Thể Công Viettel vs Thanh Hóa mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Thể Công Viettel đấu Thanh Hóa thuộc V.League hôm nay.

V.League
Thể Công Viettel
0-1
Thanh Hoá
ĐANG CẬP NHẬT
Saliou 8’

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa diễn ra lúc 19h15 ngày 8/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 7 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thể Công Viettel vs Thanh Hóa mới nhất.

Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Thanh Hóa ngày 8/11, tỷ số mới nhất - 2
Thể Công Viettel
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
28
Nguyễn Văn Việt
TM
2
Colonna Kyle Nino
5
Andre Luiz Guimaraes Siqueira Junior
7
Wesley Nata Wachholz
8
Nguyễn Hữu Thắng
11
Khuất Văn Khang
12
Phan Tuấn Tài
ĐT
16
Phạm Trung Hiếu
20
Đào Văn Nam
86
Nguyễn Hữu Nam
95
Brandao Goncalves Junior
DỰ BỊ
1
Lawrence Robbie Caruso
TM
4
Bùi Tiến Dũng
18
Đinh Viết Tú
19
Đinh Xuân Tiến
22
Nguyễn Hoàng Khanh
34
Đoàn Ngọc Tân
88
Nguyễn Văn Tú
89
Lê Quốc Nhật Nam
97
Triệu Việt Hưng
Cập nhật kết quả Thể Công Viettel vs Thanh Hóa ngày 8/11, tỷ số mới nhất - 3
Thanh Hoá
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
25
Nguyễn Thanh Diệp
TM
7
Nguyễn Bá Tiến
9
Saliou Guindo
14
Trương Thanh Nam
16
Nguyễn Đình Huyên
22
Damoth Thongkhamsavath
29
Đoàn Ngọc Hà
35
Di Mateo Lovric
58
Trương Đức Mạnh
77
Abdurakhmanov O. Alisherovich
ĐT
98
Matheus Monteiro Martins
DỰ BỊ
5
Lục Xuân Hưng
8
Ngô Đức Hoàng
10
Lê Văn Thắng
17
Nguyễn Văn Tùng
21
Trần Ngọc Quý
23
Vũ Tuyên Quang
TM
39
Đoàn Tuấn Cảnh
75
Lê Văn Hoàn
89
Nguyễn Trọng Phú

Thông tin trận Thể Công Viettel vs Thanh Hóa

Thể Công Viettel bước vào cuộc tiếp đón Thanh Hóa với những tổn thất đáng kể về nhân sự. Ngoại binh Paulo Tapeu không thể ra sân do phải nhận thẻ đỏ trong thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng đấu gần nhất. Bên cạnh đó, Nguyễn Đức Hoàng Minh cũng vắng mặt vì án treo giò sau khi tích lũy đủ 3 thẻ vàng.

Thể Công Viettel tiếp đón Thanh Hoá trên sân nhà.

Thể Công Viettel tiếp đón Thanh Hoá trên sân nhà.

Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ khi chưa giành được chiến thắng nào trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với 2 trận hòa và 7 thất bại. Riêng tại V.League mùa này, đội bóng áo lính mới có một lần hưởng niềm vui chiến thắng, bên cạnh một trận hòa và 4 trận thua.

Trong khi đó, Thanh Hóa đang nắm lợi thế về mặt tâm lý khi giành 8 điểm, xếp trên Thể Công Viettel 3 bậc trên bảng xếp hạng. Sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội trong thời gian gần đây cũng mang đến cơ sở để Thanh Hóa hướng tới một kết quả tích cực.

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