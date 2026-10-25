Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 8, bảng xếp hạng mới nhất

Đội chủ nhà sụp đổ vì 2 bàn thua và 1 thẻ đỏ trong vòng 10 phút. Tottenham cầm bóng tới 69% và thực hiện 15 pha dứt điểm, hoàn toàn vượt trội so với Chelsea.

Từ phút 77 đến 87, Chelsea liên tiếp thủng lưới, mất người rồi tiếp tục nhận bàn thua. Mike Penders đấm bóng về lưới nhà giúp Tottenham mở tỷ số. Cole Palmer nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Cú sút xa của Mathys Tel sau đó đánh gục hy vọng của Chelsea.