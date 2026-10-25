Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 8, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 8
Man City đứt mạch toàn thắng khi thua Aston Villa 1-2. Thất bại đầu tiên trong mùa giải khiến Man City bị Arsenal bắt kịp ở vị trí đầu bảng (cùng 21 điểm).
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027XHĐộiTĐBTBBĐ1Manchester City8209212Arsenal8135213Brighton7235164Chelsea81715135Liverpool798126Aston Villa8912117Brentford7138108Leeds United796109Everton8891010Ipswich Town812161011Tottenham8810912Hull City787913Newcastle United71014814Fulham8810815Manchester United71010716Crystal Palace7917717Bournemouth7913618Nottingham Forest8610619Coventry City8615620Sunderland76144Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Chelsea 0-2 Tottenham
Đội chủ nhà sụp đổ vì 2 bàn thua và 1 thẻ đỏ trong vòng 10 phút. Tottenham cầm bóng tới 69% và thực hiện 15 pha dứt điểm, hoàn toàn vượt trội so với Chelsea.
Từ phút 77 đến 87, Chelsea liên tiếp thủng lưới, mất người rồi tiếp tục nhận bàn thua. Mike Penders đấm bóng về lưới nhà giúp Tottenham mở tỷ số. Cole Palmer nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Cú sút xa của Mathys Tel sau đó đánh gục hy vọng của Chelsea.
Arsenal 2-0 Everton
Cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà đều đến từ các trung vệ. Ezri Konsa tận dụng tình huống lộn xộn trong pha phạt góc ở đầu trận để ghi bàn mở tỷ số. Gabriel Magalhaes đón quả tạt của Ben White và đánh đầu tung lưới Everton ở phút 68.
Arsenal kiểm soát hoàn toàn trận đấu, tung ra 20 cú dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần trúng đích và không ghi thêm bàn thắng.
Coventry City 0-1 Fulham
Coventry tiếp tục bị giữ lại ở nhóm cuối bảng xếp hạng sau khi thua Fulham 0-1 trên sân nhà. Oscar Bobb là tác giả bàn thắng duy nhất.
Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest
Nottingham Forest ghi bàn trước (Neco Williams ở phút 13) và áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, đội khách không thể có 3 điểm rời sân Portman Road. Pha lập công của Julio Enciso giúp Ipswich Town giữ lại 1 điểm.
Aston Villa 2-1 Man City
Nicolas Jackson là nhân vật chính của trận đấu với cú đúp bàn thắng. Tiền đạo của Aston Villa mở tỷ số ở ngay phút thứ 6. Erling Haaland giúp Man City gỡ hòa đầu hiệp 2 nhưng Jackson nhanh chóng lập công đưa đội chủ nhà vượt lên lần thứ hai.
Man City kiểm soát bóng 64%, tạo ra số cơ hội nhiều gấp đôi đối thủ và có 7 pha dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Zion Suzuki và hàng thủ Aston Villa khiến Man City phải chịu thất bại đầu tiên tại giải Ngoại Hạng Anh mùa này.
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