(VTC News) -

Trận đấu giữa Newcastle và Arsenal diễn ra lúc 0h30 ngày 22/11 trên sân vận động St. James Park. Trận đấu thuộc vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Newcastle vs Arsenal trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Newcastle đấu với Arsenal được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Newcastle đấu với Arsenal có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Newcastle và Arsenal được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Newcastle vs Arsenal hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Newcastle đấu với Arsenal được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Newcastle đấu với Arsenal (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/newcastle-united-arsenal-6afbfbdd671b54aa57b9f3ee

Để xem trực tiếp trận Newcastle đấu với Arsenal trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Newcastle vs Arsenal

Arsenal hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 27 điểm, trong khi Newcastle xếp thứ 12 với 12 điểm. Nếu giành trọn 3 điểm ở cuộc đối đầu sắp tới, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ tiếp tục củng cố vị trí số một, đồng thời có thêm sự tự tin trước màn tiếp đón Dortmund tại Champions League vào giữa tuần sau.

Xét về thành tích đối đầu, Arsenal chiếm ưu thế rõ rệt với 36 chiến thắng, 10 trận hòa và chỉ 9 thất bại trước Newcastle. Dù vậy, sân St James Park đang trở thành thử thách không nhỏ đối với đội bóng thành London. Trong 4 lần gần nhất hành quân đến đây, Arsenal đã phải nhận tới 3 thất bại.

Newcastle bước vào trận đấu với một số tổn thất về nhân sự. Joelinton và Ewen Jaouen tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Trong khi đó, HLV Mikel Arteta cũng không có trong tay lực lượng mạnh nhất.