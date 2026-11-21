(VTC News) -

Trận đấu giữa Bournemouth và Nottingham Forest diễn ra lúc 22h ngày 21/11 trên sân vận động Vitality. Trận đấu thuộc vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Bournemouth vs Nottingham Forest trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Bournemouth đấu với Nottingham Forest được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Bournemouth đấu với Nottingham Forest có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Bournemouth và Nottingham Forest được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Bournemouth vs Nottingham Forest hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Bournemouth đấu với Nottingham Forest được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Bournemouth đấu với Nottingham Forest (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/bournemouth-nottingham-forest-6afbf8e4770dbae5a2279698

Để xem trực tiếp trận Bournemouth đấu với Nottingham Forest trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Bournemouth vs Nottingham Forest

Bournemouth đang có sự chuẩn bị thuận lợi cho vòng 11 khi liên tiếp giành những kết quả tích cực trên các đấu trường. Sau khi lần lượt vượt qua Leeds và Aston Villa, đội bóng này tiếp tục duy trì đà hưng phấn bằng chiến thắng 2-1 trước Ipswich Town.

Lối chơi pressing quyết liệt, đặc biệt ở khu vực phần sân đối phương, đang trở thành vũ khí quan trọng của Bournemouth. Khả năng tổ chức áp sát đồng bộ giúp họ hạn chế không gian xử lý bóng, gây sức ép lên hàng phòng ngự và buộc đối thủ mắc sai lầm trong quá trình triển khai tấn công.

Trong khi đó, Nottingham Forest trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner khi chỉ giành được một chiến thắng sau 9 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đội bóng này đã phần nào giải tỏa áp lực bằng màn trình diễn thuyết phục trước Manchester City ngay trước kỳ nghỉ quốc tế.

Chiến thắng 3-1 không chỉ mang về 3 điểm quan trọng mà còn đánh dấu lần đầu tiên Nottingham Forest được hưởng niềm vui chiến thắng trên sân nhà ở mùa giải năm nay.