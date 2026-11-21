(VTC News) -

Trận đấu giữa Chelsea và Leeds diễn ra lúc 22h ngày 21/11 trên sân vận động Stamford Bridge. Trận đấu thuộc vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Chelsea vs Leeds trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Chelsea đấu với Leeds được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Chelsea đấu với Leeds có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Chelsea và Leeds được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Chelsea vs Leeds hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Chelsea đấu với Leeds được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Chelsea đấu với Leeds (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/chelsea-leeds-united-6afbf985a985e7ee86caba1f

Để xem trực tiếp trận Chelsea đấu với Leeds trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Chelsea vs Leeds

Chelsea hiện đứng thứ 5 với 16 điểm sau 10 vòng đấu, gồm 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Khoảng cách chỉ 2 điểm so với nhóm dự Champions League khiến đội bóng thành London có thêm động lực giành chiến thắng trên sân nhà.

Dưới thời HLV Xabi Alonso, Chelsea đã thể hiện nhiều tín hiệu tích cực về lối chơi và tinh thần thi đấu, song vẫn chưa duy trì được sự ổn định cần thiết. Thất bại 0-1 trước Sunderland ngay trước kỳ nghỉ quốc tế khiến “The Blues” không thể nối dài niềm vui sau trận thắng 2-0 trước Man United.

Trong khi đó, Leeds đang có 14 điểm sau 10 trận, tạm giữ vị trí thứ 9 với thành tích 3 thắng, 5 hòa và 2 thua. Đội bóng do HLV Daniel Farke dẫn dắt vừa có bước chạy đà thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước Tottenham trên sân Elland Road. Kết quả này không chỉ giúp Leeds cải thiện tinh thần sau giai đoạn thi đấu thất thường mà còn tiếp thêm sự tự tin cho chuyến hành quân đến Stamford Bridge. Dù phải đối mặt với đối thủ được đánh giá cao hơn, đội khách vẫn có cơ sở để kỳ vọng vào một kết quả tích cực.