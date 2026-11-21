(VTC News) -

Trận đấu giữa Đồng Nai và Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 21/11 trên sân vận động Bình Phước. Trận đấu thuộc vòng 8 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Đồng Nai vs Hà Nội trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Đồng Nai đấu với Hà Nội được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Đồng Nai đấu với Hà Nội có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Đồng Nai và Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Đồng Nai vs Hà Nội hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đồng Nai đấu với Hà Nội được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Đồng Nai đấu với Hà Nội (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thanh-pho-dong-nai-ha-noi-6afc2a135d06d54dea8da777

Để xem trực tiếp trận Đồng Nai đấu với Hà Nội trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Đồng Nai vs Hà Nội

Đồng Nai có thêm sự tự tin trước màn tiếp đón Hà Nội FC sau khi tìm lại niềm vui chiến thắng ở vòng đấu gần nhất. Thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vừa vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 1-0, qua đó chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng kể từ đầu mùa. Đây cũng là lần đầu tiên Đồng Nai giành trọn 3 điểm tại V.League 2026-2027, giúp đội bóng cải thiện tinh thần và phần nào giảm bớt sức ép về thành tích.

Trong khi đó, Hà Nội FC vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng ở mùa giải năm nay. Sau 7 vòng đấu, đại diện Thủ đô mới tích lũy được 9 điểm, thành tích khá khiêm tốn so với vị thế và tham vọng của đội bóng. Vấn đề lớn nhất của Hà Nội FC nằm ở sự ổn định khi phong độ giữa các trận đấu có sự chênh lệch đáng kể. Dù đôi lúc thể hiện được sức mạnh và khả năng kiểm soát thế trận trước những đối thủ khó chịu, đội bóng Thủ đô vẫn thường xuyên đánh rơi điểm số trong các cuộc đối đầu được đánh giá là thuận lợi.