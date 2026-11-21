(VTC News) -

Trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng diễn ra lúc 18h ngày 21/11 trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu thuộc vòng 8 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Nam Định vs Hải Phòng trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Nam Định đấu với Hải Phòng được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Nam Định đấu với Hải Phòng có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Nam Định vs Hải Phòng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Nam Định đấu với Hải Phòng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Nam Định đấu với Hải Phòng (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thep-xanh-nam-dinh-hai-phong-6afc29840f3b7987de02086e

Để xem trực tiếp trận Nam Định đấu với Hải Phòng trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Nam Định vs Hải Phòng

Nam Định đang thể hiện phong độ ổn định khi duy trì chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2026-2027 với 16 điểm, trở thành một trong những đội bóng gây bất ngờ ở giai đoạn đầu mùa giải.

Trong khi đó, Hải Phòng trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 vòng gần nhất. Đội bóng đất Cảng hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, kém Nam Định 6 điểm. Khoảng cách này phần nào phản ánh sự khác biệt về phong độ giữa hai đội trước cuộc đối đầu sắp tới.

Đáng chú ý, Hải Phòng vừa có sự thay đổi về nhân sự trong ban huấn luyện. HLV Đặng Văn Thành bất ngờ chia tay đội bóng trong đợt nghỉ FIFA Days, mở đường cho sự trở lại của Dylan Kerr sau 13 năm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh được đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật thay vì HLV trưởng.