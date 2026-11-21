(VTC News) -

Trận Phú Thọ đấu với Long An thuộc vòng 8 giải Hạng Nhất 2026 - 2027 diễn ra lúc 18h ngày 21/11 trên sân vận động Việt Trì. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Phú Thọ đấu với Long An trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Phú Thọ vs Long An trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Phú Thọ đấu với Long An được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Phú Thọ đấu với Long An có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Phú Thọ và Long An được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Phú Thọ vs Long An hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Phú Thọ đấu với Long An được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Phú Thọ đấu với Long An (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/xuan-thien-phu-tho-long-an-6afd05aa424f573550daabca

Để xem trực tiếp trận Phú Thọ đấu với Long An trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Phú Thọ vs Long An

Dù không phải trận đấu giữa những đội bóng cạnh tranh ở nhóm đầu, cuộc chạm trán giữa Phú Thọ và Long An vẫn thu hút sự chú ý bởi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng. Cả hai đội đều chưa giành được chiến thắng nào tại V.League 2 mùa giải 2026-2027 và đang rất cần 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong hoàn cảnh đó, đôi bên nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nhằm tránh mắc sai lầm.

Phú Thọ có lợi thế được thi đấu trên sân Việt Trì, đồng thời sở hữu thành tích đối đầu thuận lợi khi từng hai lần vượt qua Long An trong năm 2026. Tuy nhiên, phong độ gần đây của thầy trò HLV Lê Quốc Vượng không mấy khả quan. Đội chủ nhà nhận tới 4 thất bại trong 5 vòng đấu gần nhất, chỉ kiếm được một điểm ở trận gặp Đại học Văn Hiến.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Long An phần nào cho thấy tín hiệu khởi sắc khi trải qua ba vòng đấu liên tiếp bất bại, dù tất cả đều kết thúc với tỷ số hòa. Sau những thất bại trước Khánh Hòa và Hưng Yên, đội khách đã có sự điều chỉnh trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự và hạn chế những tình huống nguy hiểm.