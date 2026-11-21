(VTC News) -

Vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra từ ngày 21/11 (giờ Việt Nam). Man City đấu với Fulham là trận đấu sớm nhất vòng.

Tâm điểm của vòng 11 là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester United trên sân Anfield. Man Utd đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đứng thứ 18 với 8 điểm sau 10 vòng đấu, đồng thời có chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng. Trong khi đó, Liverpool có lợi thế sân nhà cùng lối chơi pressing mạnh mẽ, được đánh giá là có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Arsenal đối diện thử thách trên sân Newcastle để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Man City quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Fulham với mục tiêu chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea sẽ chạm trán Leeds United trên sân nhà, trong khi Tottenham gặp Ipswich Town. Khi cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu lẫn khu vực cuối bảng ngày càng quyết liệt, kết quả loạt trận cuối tuần được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện bảng xếp hạng và mục tiêu của từng đội bóng.

Manchester United cần giành chiến thắng ở vòng 11 nhằm thoát khỏi nhóm xuống hạng. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 11 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 11 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

Thể thức thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026-2027, Ngoại Hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.