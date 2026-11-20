(VTC News) -

Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ diễn ra lúc 20h ngày 20/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc lượt trận đầu tiên của bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ mới nhất.

Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Bỉ trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ ngày 20/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Bỉ hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-bi-u17-viet-nam-6afeb1e5cf613943f5f12610

Để xem trực tiếp U17 Việt Nam đấu với U17 Bỉ trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ

Thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thành buổi tập cuối cùng vào chiều 19/11 theo giờ Qatar, chính thức khép lại gần hai tháng chuẩn bị cho lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường World Cup.

Trong thời gian qua, U17 Việt Nam trải qua nhiều đợt tập huấn ở nước ngoài, kết hợp thi đấu giao hữu nhằm nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Trong khi đó, U17 Bỉ góp mặt tại FIFA U17 World Cup 2026 với tư cách đương kim á quân giải U17 châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Sven Vermant, đại diện châu Âu theo đuổi phong cách thi đấu chủ động, ưu tiên kiểm soát thế trận và tổ chức pressing nhằm gây áp lực lên đối thủ.

Để chuẩn bị cho giải đấu, HLV Sven Vermant mang đến Qatar lực lượng được đánh giá gần như mạnh nhất. Đáng chú ý trong danh sách triệu tập là tiền vệ Xander Dierckx, cầu thủ sinh năm 2009 được định giá khoảng 5 triệu euro, tương đương hơn 140 tỷ đồng.