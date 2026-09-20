Cập nhật kết quả Fulham vs Man Utd ngày 20/9, tỷ số mới nhất

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● Ngoại hạng Anh Fulham 0 - 0 Man Utd ĐANG CẬP NHẬT

Trận Fulham vs Man Utd thuộc vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 20/9 trên sân Craven Cottage (London, Anh). Trước vòng đấu, Man Utd có 4 điểm sau 4 trận, trong khi Fulham mới giành một điểm và chưa thắng tại Ngoại Hạng Anh mùa này.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Fulham vs Man Utd mới nhất.

Fulham ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Bernd Leno TM 3 Calvin Bassey 7 Gonzalo Garcia 14 Oscar Bobb 16 Sander Berge 17 Alex Iwobi 19 Shea Charles 21 Timothy Castagne 22 David Affengruber 24 Josh King 33 Antonee Robinson Man Utd ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Senne Lammens TM 2 Diogo Dalot 5 Harry Maguire 6 Lisandro Martinez 8 Bruno Fernandes 9 Marcus Rashford 10 Matheus Cunha 18 Youri Tielemans 19 Bryan Mbeumo 23 Luke Shaw 37 Kobbie Mainoo

Thông tin trước trận Fulham vs Man Utd

Fulham bước vào vòng 5 ở vị trí thứ 18 với một điểm sau 4 trận, ghi 4 bàn và thủng lưới 7 lần. Đội bóng thành London thua Chelsea, Sunderland, Crystal Palace trước khi hòa Liverpool 0-0 tại Anfield. Giữa tuần, Fulham thắng West Ham 3-2 ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh.

Man Utd đứng thứ 13 với 4 điểm, thành tích một thắng, một hòa và hai thua. Đội bóng của HLV Michael Carrick thua Hull City ở vòng mở màn, thắng Ipswich Town, hòa Everton rồi thua Man City 0-1. Giữa tuần, Man Utd dẫn Brighton 2-0 nhưng thua ngược 2-3 tại Cúp Liên đoàn.

Man Utd vừa thua 2 trận liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Sau 4 vòng Ngoại Hạng Anh, Man Utd thực hiện 84 cú sút, nhiều nhất giải và là số cú sút cao nhất của đội sau 4 trận đầu mùa kể từ khi Opta bắt đầu thống kê năm 2003. Tổng xG của Man Utd đạt 8,3, chỉ thấp hơn Brighton.

Man Utd chỉ thua một trong 21 lần gần nhất gặp Fulham tại Ngoại Hạng Anh, với 16 chiến thắng và 4 trận hòa. Fulham cũng không thắng trong 10 trận gần nhất tiếp Man Utd tại Craven Cottage, hòa 2 và thua 8. Lần gần nhất Fulham thắng Man Utd trên sân nhà tại Ngoại Hạng Anh diễn ra năm 2009.