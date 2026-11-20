(VTC News) -

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An diễn ra lúc 19h15 ngày 20/11 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 8 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thể Công Viettel đấu với Sông Lam Nghệ An được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Thể Công Viettel đấu với Sông Lam Nghệ An có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thể Công Viettel đấu với Sông Lam Nghệ An được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel đấu với Sông Lam Nghệ An (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/the-congviettel-song-lam-nghe-an-6afc28d01149b9ba2a9d7b36

Để xem trực tiếp trận Thể Công Viettel đấu với Sông Lam Nghệ An trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An đang có lợi thế đáng kể về phong độ trước cuộc đối đầu với Thể Công Viettel. Sau 7 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa phải nhận thất bại nào, giành 3 chiến thắng và 4 trận hòa để có 13 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Thể Công Viettel chỉ có 5 điểm, xếp áp chót và trải qua 6 trận liên tiếp không thắng.

Đội bóng áo lính đang đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng khi hàng loạt cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương và thể lực. Việc liên tục phải điều chỉnh đội hình khiến Thể Công Viettel không duy trì được sự ổn định. Chuỗi kết quả kém thuyết phục cũng dẫn đến sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, khi HLV Popov rời đội và nhường vị trí cho Guilherme Almeida.