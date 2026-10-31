Link xem trực tiếp bóng đá Man City vs Brighton 22h ngày 31/10, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Man City và Brighton diễn ra lúc 22h ngày 31/10 trên sân vận động Etihad. Trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Man City vs Brighton trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Man City đấu với Brighton được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Man City đấu với Brighton có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Man City và Brighton được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Man City vs Brighton hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Man City đấu với Brighton được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man City đấu với Brighton (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/manchester-city-brighton-hove-albion-6ae164d70b4701e050a50782?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Man City đấu với Brighton trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Man City vs Brighton

Man City vừa giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2026-2027 sau chiến thắng 4-3 trước Brighton trên chấm luân lưu ở trận đấu diễn ra rạng sáng 29/10. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức tại Etihad. Màn trình diễn này đặt ra không ít dấu hỏi về sự chắc chắn của Man City trước cuộc tái đấu Brighton tại Ngoại hạng Anh ngày 31/10, dù đội chủ nhà dự kiến tung ra đội hình mạnh nhất.

Brighton cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Thầy trò HLV Fabian Hürzeler vừa nhận thất bại 0-2 trước Liverpool tại Anfield, nhưng trước đó từng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 5-0 và vượt qua Sunderland 2-0 ngay trên sân khách. Những kết quả trái ngược phản ánh sự thất thường của Brighton, song cũng cho thấy đội bóng này có thể tạo ra sức ép lớn nhờ lối chơi pressing tầm cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh.