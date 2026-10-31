Link xem trực tiếp bóng đá Bournemouth vs Leeds 22h ngày 31/10, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Bournemouth và Leeds diễn ra lúc 22h ngày 31/10 trên sân vận động Vitality. Trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Bournemouth vs Leeds trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Bournemouth đấu với Leeds được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Bournemouth đấu với Leeds có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Bournemouth và Leeds được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Bournemouth vs Leeds hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Bournemouth đấu với Leeds được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Bournemouth đấu với Leeds (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/bournemouth-leeds-united-6ae15eb0ef3cc3882ff707c7?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Bournemouth đấu với Leeds trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Bournemouth vs Leeds

Bournemouth đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Rose sau giai đoạn khởi đầu không mấy thuận lợi. Đội bóng miền Nam nước Anh vừa đánh bại Aston Villa 3-0 ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh hôm 28/10, qua đó nối dài mạch toàn thắng trên mọi đấu trường lên 5 trận. Đáng chú ý, Bournemouth ghi tới 14 bàn và không để thủng lưới lần nào trong chuỗi trận ấn tượng này.

Sau 8 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Leeds mới nhận 6 bàn thua, thành tích chỉ kém nhà đương kim vô địch Arsenal (5 bàn). Dù sở hữu hàng phòng ngự đáng tin cậy, Leeds vẫn gặp khó khăn khi thi đấu xa nhà. Đội bóng này chưa giành thêm chiến thắng nào trên sân khách tại Ngoại hạng Anh kể từ trận thắng Nottingham Forest 1-0 ở vòng mở màn hồi tháng 8.