Link xem trực tiếp bóng đá Chelsea vs Man Utd 19h30 ngày 31/10, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Chelsea và Manchester United diễn ra lúc 19h30 ngày 31/10 trên sân vận động Stamford Bridge. Trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Chelsea vs Man Utd trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Chelsea đấu với Man Utd được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Chelsea đấu với Man Utd có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Chelsea và Man Utd được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Chelsea vs Man Utd hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Chelsea đấu với Man Utd được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Chelsea đấu với Man Utd (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/chelsea-manchester-united-6ae15db3572ef2df8975c72d?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Chelsea đấu với Man Utd trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Chelsea vs Man Utd

Man Utd đang chìm trong khủng hoảng dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Trải qua 8 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Old Trafford chỉ thu về 7 điểm, xếp thứ 16 và hơn các đội xuống hạng vỏn vẹn 1 điểm. “Quỷ đỏ” mới có duy nhất một chiến thắng ở Ngoại Hạng Anh kể từ đầu mùa. Đáng lo ngại hơn, chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường đang đẩy HLV Carrick vào tình thế chịu sức ép ngày càng lớn.

Trong khi đó, Chelsea có thành tích khả quan hơn khi sở hữu 13 điểm sau 8 vòng đấu, tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Xabi Alonso cũng đang gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ. Sau thất bại 0-2 trước Tottenham tại Ngoại hạng Anh, đội bóng thành London tiếp tục phải dừng bước ở Cúp Liên đoàn Anh khi để thua Liverpool trên chấm luân lưu. Trong 5 lần gần nhất thi đấu tại Stamford Bridge, họ ghi tới 17 bàn thắng.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Chelsea vs Man Utd mới nhất.