Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 7, bảng xếp hạng mới nhất

Man City vẫn là đội duy nhất toàn thắng sau 7 vòng đấu sau khi đánh bại Ipswich Town với tỷ số 3-2.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.