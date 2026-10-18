Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 7, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 7
Man City vẫn là đội duy nhất toàn thắng sau 7 vòng đấu sau khi đánh bại Ipswich Town với tỷ số 3-2.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027XHĐộiTĐBTBBĐ1Manchester City7197212Arsenal6105153Brighton6185134Chelsea71713135Liverpool798126Brentford7138107Everton787108Leeds United68599Hull City787910Ipswich Town71115911Newcastle United71014812Aston Villa7711813Crystal Palace6912714Manchester United699615Coventry City6511616Fulham7710517Nottingham Forest658518Sunderland6612419Bournemouth6713320Tottenham6393Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Newcastle United 0-1 Aston Villa
Aston Villa tiếp tục bứt xa khỏi nhóm cuối bảng sau khi đánh bại Newcastle United với tỷ số 1-0. Johan Manzambi ghi bàn duy nhất từ cú đánh đầu. Chiến thắng này giúp Aston Villa vươn lên bằng điểm với chính đối thủ.
Man City 3-2 Ipswich Town
Man City áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70%. Sau khi Phil Foden mở tỷ số, Erling Haaland lập cú đúp. Ipswich Town 2 lần rút ngắn tỷ số từ các pha lập công của Daizen Maeda (1-2) và Zan Flemming (2-3 từ chấm phạt đền) nhưng không đủ để tạo ra màn ngược dòng bất ngờ.
Fulham 1-0 Hull City
Cú dứt điểm của Alex Iwobi ở phút 33 giúp Fulham đánh bại đội bóng mới lên hạng với tỷ số 1-0. Sau khởi đầu ấn tượng, Hull City trải qua 5 vòng đấu liên tiếp không thắng.
Brentford 1-2 Liverpool
Keane Lewis-Potter ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 44. Tuy nhiên, Brentford rơi vào thế bất lợi khi Yegor Yarmolyuk nhận thẻ đỏ trực tiếp không lâu sau đó.
Liverpool tận dụng được lợi thế hơn người trong hiệp 2. Victor Munoz và Alexander Isak lần lượt lập công giúp đội khách lật ngược tình thế.
Everton 0-2 Chelsea
Bộ 3 Morgan Rogers, Joao Pedro và Cole Palmer không thể ghi bàn hay kiến tạo trong trận đấu sớm. Tuy nhiên, Chelsea vẫn thắng Everton 2-0 nhờ cú đúp của Pedro Neto.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất: Man City toàn thắng 7 vòng
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất: Cập nhật vị trí, điểm số của Arsenal, Liverpool, Man Utd, Man City, Chelsea và các đội bóng khác tại Premier League.
Pedro Neto lập cú đúp, Chelsea thắng Everton 2-0
Pedro Neto ghi 2 bàn thắng giúp Chelsea đánh bị Everton với tỷ số 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, trong trận đấu đội khách tạo nhiều cơ hội hơn.
Lisandro Martinez xin lỗi vì chỉ trích Man Utd, có thể thoát án phạt
Lisandro Martinez lên tiếng xin lỗi sau cuộc họp với ban lãnh đạo Man Utd vì những phát ngôn chỉ trích đội bóng sau thất bại trước Atletico Madrid.
Martinez không xin lỗi, nói rõ lý do chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd
Trung vệ Lisandro Martinez không đưa ra lời xin lỗi với lãnh đạo Manchester United trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội.
Liverpool thua Man City 0-3: Doku định đoạt trận đấu
Đêm 11/10, Man City đánh bại Liverpool với tỷ số 3-0 nhờ màn trình diễn xuất sắc của Jeremy Doku.
Man Utd hòa Tottenham 1-1: Mất điểm phút 90+2
Man Utd ghi bàn trước và được chơi hơn người nhưng vẫn bị Tottenham cầm hòa 1-1 ở vòng 6 giải Ngoại Hạng Anh.
Bình luận