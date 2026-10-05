Link xem trực tiếp bóng đá Indonesia vs Thái Lan 20h ngày 5/10, FIFA ASEAN Cup

(VTC News) -

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360.

Xem trực tiếp Indonesia vs Thái Lan trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Malaysia được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp Indonesia vs Thái Lan hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp giữa Indonesia và Thái Lan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Indonesia đấu với Thái Lan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/indonesia-thai-lan-6ac1bb26c114d6110e1a5f9d?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp Indonesia đấu với Thái Lan trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt Internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Indonesia vs Thái Lan

Indonesia góp mặt ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau màn trình diễn đầy sức nặng tại vòng bảng. Chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối giúp đội bóng của huấn luyện viên John Herdman vượt Malaysia nhờ chỉ số phụ, qua đó giành ngôi đầu bảng A.

Đội chủ nhà sở hữu lực lượng đáng chú ý với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trên hàng công, Mitchell Baker là cái tên nổi bật nhất khi dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 5 pha lập công.

Nếu Indonesia gây ấn tượng bằng sức tấn công, Thái Lan lại thể hiện sự chắc chắn và thực dụng trên hành trình vào chung kết. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson sớm giành quyền đi tiếp sau hai chiến thắng 4-0 và 2-0 liên tiếp trước Pakistan và Việt Nam.

Cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy rõ cách vận hành của “Voi chiến”. Thái Lan chủ động giữ đội hình ở cự ly hợp lý, phòng ngự khu vực kín kẽ và không vội đẩy cao nhịp độ. Khi có cơ hội, họ chuyển trạng thái nhanh, tận dụng những pha phản công hoặc dứt điểm từ xa để tạo khác biệt. Sự đối lập về phong cách hứa hẹn khiến trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan trở thành màn đấu trí đáng chú ý.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Indonesia vs Thái Lan mới nhất.