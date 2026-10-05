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Xuất bản ngày 05/10/2026 04:00 PM
Xuất bản ngày 05/10/2026 04:00 PM

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Malaysia ngày 5/10, kết quả FIFA ASEAN Cup mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Malaysia mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Việt Nam đấu Malaysia thuộc FIFA ASEAN Cup hôm nay.

FIFA ASEAN Cup 2026
Việt Nam
0-0
Malaysia
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Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Malaysia mới nhất.

Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Malaysia ngày 5/10, kết quả FIFA ASEAN Cup mới nhất - 2
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Lê Giang Patrik
TM
2
Lê Ngọc Bảo
3
Cao Pendant Quang Vinh
5
Nguyễn Adou Leygley Minh
8
Lê Phạm Thành Long
11
Williams Minh Hoàng
14
Nguyễn Hoàng Đức
ĐT
15
Trương Tiến Anh
16
Ngô Đăng Khoa
18
Nguyễn Hai Long
20
Bùi Hoàng Việt Anh
DỰ BỊ
4
Lê Văn Đô
6
Nguyễn Nhật Minh
7
Phạm Xuân Mạnh
9
Nguyễn Đình Bắc
13
Nguyễn Tài Lộc
19
Đỗ Hoàng Hên
19
Võ Hoàng Minh Khoa
21
Trần Trung Kiên
TM
22
Phan Tuấn Tài
23
Nguyễn Văn Việt
TM
Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Malaysia ngày 5/10, kết quả FIFA ASEAN Cup mới nhất - 3
Malaysia
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
16
Syihan Hazmi
TM
2
Daniel Ting
3
Ubaidullah Shamsul
4
Manuel Hidalgo
6
Quentin Cheng
9
Bergson
11
Hong Uwan
12
Stuart Wilkin
14
Harith Haiqal
15
Nooa Laine
22
LaVere Corbin Ong
ĐT
DỰ BỊ
1
Azri Ghani
TM
5
Brad Tapp
8
Syahir Bashah
10
Arif Aiman
13
Fergus Tierney
17
Pavithran Gunalan
18
Syahmi Safari
19
Paulo Josue
20
Nazmi Faiz
23
Haziq Nadzli
TM

Thông tin trước trận Việt Nam vs Malaysia

Không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba. Cả hai đều hướng đến một chiến thắng để khép lại giải đấu với kết quả tích cực.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Hai đội bước vào cuộc đối đầu này với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Malaysia không còn sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, người rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng vì lý do gia đình. Trên hàng công, Faisal Halim cũng vắng mặt do chấn thương bắp chân.

Đội tuyển Việt Nam cũng không có lực lượng tốt nhất. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết sau trận gặp Pakistan, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Hoàng Hên và Tài Lộc chưa đạt trạng thái tốt nhất, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương cơ.

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