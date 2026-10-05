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● FIFA ASEAN Cup 2026 Việt Nam 0 - 0 Malaysia ĐANG CẬP NHẬT

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia). Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Việt Nam vs Malaysia mới nhất.

Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Lê Giang Patrik TM 2 Lê Ngọc Bảo 3 Cao Pendant Quang Vinh 5 Nguyễn Adou Leygley Minh 8 Lê Phạm Thành Long 11 Williams Minh Hoàng 14 Nguyễn Hoàng Đức ĐT 15 Trương Tiến Anh 16 Ngô Đăng Khoa 18 Nguyễn Hai Long 20 Bùi Hoàng Việt Anh DỰ BỊ 4 Lê Văn Đô 6 Nguyễn Nhật Minh 7 Phạm Xuân Mạnh 9 Nguyễn Đình Bắc 13 Nguyễn Tài Lộc 19 Đỗ Hoàng Hên 19 Võ Hoàng Minh Khoa 21 Trần Trung Kiên TM 22 Phan Tuấn Tài 23 Nguyễn Văn Việt TM Malaysia ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 16 Syihan Hazmi TM 2 Daniel Ting 3 Ubaidullah Shamsul 4 Manuel Hidalgo 6 Quentin Cheng 9 Bergson 11 Hong Uwan 12 Stuart Wilkin 14 Harith Haiqal 15 Nooa Laine 22 LaVere Corbin Ong ĐT DỰ BỊ 1 Azri Ghani TM 5 Brad Tapp 8 Syahir Bashah 10 Arif Aiman 13 Fergus Tierney 17 Pavithran Gunalan 18 Syahmi Safari 19 Paulo Josue 20 Nazmi Faiz 23 Haziq Nadzli TM

Thông tin trước trận Việt Nam vs Malaysia

Không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng Ba. Cả hai đều hướng đến một chiến thắng để khép lại giải đấu với kết quả tích cực.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Malaysia trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Hai đội bước vào cuộc đối đầu này với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Malaysia không còn sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, người rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng vì lý do gia đình. Trên hàng công, Faisal Halim cũng vắng mặt do chấn thương bắp chân.

Đội tuyển Việt Nam cũng không có lực lượng tốt nhất. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết sau trận gặp Pakistan, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Hoàng Hên và Tài Lộc chưa đạt trạng thái tốt nhất, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương cơ.