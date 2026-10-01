Cập nhật kết quả Malaysia vs Singapore ngày 1/10, tỷ số mới nhất

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● FIFA ASEAN Cup 2026 Malaysia 2 - 0 Singapore Bergson 8’ Stuart Wilkin 26’ ĐANG CẬP NHẬT

Trận Malaysia đấu với Singapore diễn ra lúc 19h30 ngày 1/10 trên sân vận động Si Jalak Harupat, thuộc lượt trận cuối bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Malaysia vs Singapore mới nhất.

Malaysia ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 16 Syihan Hazmi TM 2 Daniel Ting 4 Manuel Hidalgo 5 Brad Tapp 6 Quentin Cheng 9 Bergson 10 Arif Aiman 12 Stuart Wilkin 13 Fergus Tierney 15 Nooa Laine 21 Dion Cools ĐT Singapore ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Izwan Mahbud TM 3 Ryhan Stewart 4 Nur Adam Abdullah 6 Kyoga Nakamura 7 Uiyoung Song 8 Shah Shahiran 11 Glenn Kweh 13 Harhys Stewart 14 Hariss Harun ĐT 19 Ikhsan Fandi 21 Safuwan Baharudin

Thông tin trước trận Malaysia vs Singapore

Lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 chứng kiến cuộc đối đầu quan trọng giữa Singapore và Malaysia lúc 19h30 ngày 1/10 trên sân Si Jalak Harupat. Kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua giành vé vào chung kết.

Sau hai lượt trận, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, trong đó Malaysia tạm dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Singapore xếp ngay phía sau với 3 điểm. Khoảng cách giữa ba đội chỉ là một điểm khiến mọi khả năng vẫn còn bỏ ngỏ trước lượt đấu cuối.

Malaysia đối đầu với Singapore ở lượt trận cuối bảng A tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: FAM)

Theo thể thức Division 1, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, trong khi đội xếp thứ hai sẽ thi đấu trận tranh hạng ba. Vì vậy, Malaysia cần một kết quả thuận lợi để bảo vệ vị trí dẫn đầu, đồng thời phải quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại của bảng.

Với Singapore, cơ hội cạnh tranh ngôi đầu vẫn nằm trong tầm tay. Việc chỉ kém Malaysia một điểm buộc đội bóng đảo quốc sư tử hướng tới chiến thắng nếu muốn tạo bước ngoặt trên bảng xếp hạng và nuôi hy vọng góp mặt ở trận tranh chức vô địch.