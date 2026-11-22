(VTC News) -

Trận Khánh Hòa đấu với Hưng Yên thuộc vòng 8 giải Hạng Nhất 2026 - 2027 diễn ra lúc 17h ngày 22/11 trên sân vận động 19/8 Nha Trang. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Khánh Hòa đấu với Hưng Yên trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Khánh Hòa vs Hưng Yên trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Khánh Hòa đấu với Hưng Yên được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Khánh Hòa đấu với Hưng Yên có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Khánh Hoà và Hưng Yên được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Khánh Hòa vs Hưng Yên hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Khánh Hòa đấu với Hưng Yên được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Khánh Hòa đấu với Hưng Yên (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/khatoco-khanh-hoa-hung-yen-6afd083c770dbae5a227969c?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Khánh Hòa đấu với Hưng Yên trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Khánh Hòa vs Hưng Yên

Ở vòng 8, Khánh Hòa sẽ thi đấu trên sân nhà khi đối đầu Hưng Yên. Dù không sở hữu lực lượng được đánh giá cao bằng đối thủ, đội bóng vẫn có cơ sở để hướng đến một kết quả thuận lợi nhờ lối chơi kỷ luật và sự gắn kết giữa các tuyến.

So với hai mùa giải trước, Khánh Hòa đã có những cải thiện đáng kể trong khả năng tổ chức phòng ngự và triển khai phản công. Sự góp mặt của Quốc Minh và Kurakin giúp các phương án tấn công trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên, những hạn chế ở hàng thủ cùng tình trạng thiếu hụt nhân sự tuyến giữa vẫn là bài toán mà đội chủ nhà cần giải quyết.

Trong khi đó, Hưng Yên hành quân đến Nha Trang với đội hình gồm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm kết hợp cùng những gương mặt trẻ triển vọng.

Những cái tên như Mạc Hồng Quân, Nguyễn Đăng Dương, Huỳnh Tuấn Linh, Vũ Minh Hiếu hay ngoại binh Joseph Khalio được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt cho đoàn quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy. Dẫu vậy, phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự thuyết phục khi chỉ giành 1 điểm trong hai vòng gần nhất, trong đó có trận hòa với Quy Nhơn trên sân nhà.