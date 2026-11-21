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● V.League Nam Định 2 - 1 Hải Phòng Caio Cesar 42’ Mạnh Quỳnh 57’ ĐANG CẬP NHẬT Duy Khang 78’

Trận đấu giữa Nam Định và Hải Phòng diễn ra lúc 18h ngày 21/11 trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu thuộc vòng 8 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Nam Định ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 26 Trần Nguyên Mạnh TM ĐT 5 Đặng Văn Tới 8 Ezequiel Santos Da Silva 10 Caio César Da Silva Silveira 13 Trần Văn Kiên 20 Tyler James Thai Crawford 22 Trần Mạnh Quỳnh 27 Trần Ngọc Sơn 72 Romulo Da Silva Machado 90 Phạm Tuấn Hải 93 Felix Junior Gustave Eboa Eboa DỰ BỊ 4 Đàm Tiến Dũng 6 A Mít 11 Nguyễn Tuấn Anh 17 Nguyễn Văn Vĩ 19 Trần Văn Đạt 39 Lâm Ti Phông 67 Trịnh Xuân Hoàng TM 88 Lý Công Hoàng Anh 98 Giáp Tuấn Dương Hải Phòng ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 30 Nguyễn Văn Toản TM 5 Đặng Tuấn Phong 9 Milan Makaric 10 Camilo Minh Vasconcelos 11 Hồ Minh Dĩ 14 Nguyễn Anh Tuấn 31 Nguyễn Hữu Thái Bảo 39 Nguyễn Vũ Tín 77 Nguyễn Hữu Sơn ĐT 97 Esteban Orozco Fernández 99 Mpande Joseph Mbolimbo DỰ BỊ 2 Hứa Quốc Thắng 7 Hoàng Trọng Duy Khang 20 Trần Đình Minh Hoàng TM 27 Hoàng Văn Tuyến 28 Huỳnh Tuấn Vũ 32 Phạm Thành Long TM 68 Nguyễn Văn Minh 91 Nguyễn Văn Anh 98 Hoàng Thế Tài

Thông tin trận Nam Định vs Hải Phòng

Nam Định đang thể hiện phong độ ổn định khi duy trì chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2026-2027 với 16 điểm, trở thành một trong những đội bóng gây bất ngờ ở giai đoạn đầu mùa giải.

Nam Định đối đầu với Hải Phòng ở vòng 8 V.League. (Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC)

Trong khi đó, Hải Phòng trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 vòng gần nhất. Đội bóng đất Cảng hiện đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, kém Nam Định 6 điểm. Khoảng cách này phần nào phản ánh sự khác biệt về phong độ giữa hai đội trước cuộc đối đầu sắp tới.

Đáng chú ý, Hải Phòng vừa có sự thay đổi về nhân sự trong ban huấn luyện. HLV Đặng Văn Thành bất ngờ chia tay đội bóng trong đợt nghỉ FIFA Days, mở đường cho sự trở lại của Dylan Kerr sau 13 năm. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh được đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật thay vì HLV trưởng.