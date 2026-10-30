Link xem trực tiếp bóng đá Hà Nội vs Ninh Bình 19h15 ngày 30/10, vòng 6 V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hà Nội và Ninh Bình diễn ra lúc 19h15 ngày 30/10 trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận đấu thuộc vòng 6 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hà Nội vs Ninh Bình trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hà Nội đấu với Ninh Bình được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Hà Nội đấu với Ninh Bình có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hà Nội và Ninh Bình được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hà Nội vs Ninh Bình hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hà Nội đấu với Ninh Bình được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hà Nội đấu với Ninh Bình (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/ha-noi-ninh-binh-6ae16d9ad26549457d5d070b?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hà Nội đấu với Ninh Bình trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hà Nội vs Ninh Bình

Hà Nội đang chịu sức ép không nhỏ trước cuộc đối đầu với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. Trải qua 5 vòng đấu, đội bóng Thủ đô chỉ có 6 điểm sau 2 trận thắng và 3 thất bại, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thành tích này rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng dành cho một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống và được đầu tư mạnh tại V.League.

Trong khi đó, Ninh Bình cũng vừa trải qua cú sảy chân đáng tiếc khi để Công An TP.HCM giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà bằng bàn thắng ở thời gian bù giờ. Trận thua đầu tiên kể từ đầu mùa khiến đội bóng cố đô đánh mất cơ hội chiếm ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, Ninh Bình vẫn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu với 10 điểm sau 5 vòng, đứng thứ 5 và chỉ cách đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An 1 điểm. Khoảng cách sít sao này giúp Ninh Bình có thêm động lực hướng đến kết quả tích cực trong chuyến làm khách trước Hà Nội.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Hà Nội đấu với Ninh Bình mới nhất.