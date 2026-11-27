(VTC News) -

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình diễn ra lúc 18h ngày 27/11 trên sân vận động Vinh. Trận đấu thuộc vòng 9 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Ninh Bình được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Sông Lam Nghệ An đấu với Ninh Bình được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Sông Lam Nghệ An đấu với Ninh Bình (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/song-lam-nghe-an-ninh-binh-6b079f211d04dd0f06e5b4c2?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Sông Lam Nghệ An đấu với Ninh Bình trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình

Sông Lam Nghệ An gây ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa giải V-League 2026-2027. Sau 8 vòng đấu, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn vẫn chưa phải nhận thất bại nào, với thành tích 3 chiến thắng và 5 trận hòa. Đội bóng xứ Nghệ hiện có 14 điểm, ghi được 13 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 7 lần.

Không còn chật vật trong cuộc đua trụ hạng như những mùa giải trước, Sông Lam Nghệ An đang từng bước khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu. Đội chủ sân Vinh chỉ còn cách Nam Định 5 điểm và kém Ninh Bình, đối thủ trực tiếp ở vòng đấu này, đúng 2 điểm. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Ninh Bình cũng đang duy trì phong độ tích cực. Pha lập công duy nhất của Nguyễn Hoàng Đức trong cuộc chạm trán Đà Nẵng ở vòng trước giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm nâng tổng số điểm lên 16, qua đó chiếm giữ vị trí thứ hai.