Link xem trực tiếp bóng đá Brentford vs Nottingham Forest 22h ngày 31/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Brentford và Nottingham Forest diễn ra lúc 22h ngày 31/10 trên sân vận động Gtech Community. Trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Brentford vs Nottingham Forest trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Brentford đấu với Nottingham Forest được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Brentford đấu với Nottingham Forest có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Brentford và Nottingham Forest được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Brentford vs Nottingham Forest hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Brentford đấu với Nottingham Forest được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Brentford đấu với Nottingham Forest (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/brentford-nottingham-forest-6ae160599e5c9f1bf7ace457

Để xem trực tiếp trận Brentford đấu với Nottingham Forest trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Brentford vs Nottingham Forest

Hai đội đang ở vị trí trái ngược trên bảng xếp hạng. Trong khi Brentford đứng thứ 6 với 11 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, Nottingham Forest mới giành 6 điểm, xếp thứ 18 và đối diện nguy cơ xuống hạng.

Dù duy trì vị trí trong nhóm đầu, Brentford đang có dấu hiệu chững lại về phong độ. Đoàn quân của HLV Keith Andrews chỉ thắng một trong 7 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, với điểm nhấn là chiến thắng 3-0 trước Chelsea hôm 18/9. Kể từ sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia trong tháng 10, đội bóng thành London chưa giành thêm chiến thắng nào.

Bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest cũng chưa tìm được lối thoát khỏi giai đoạn sa sút. Đội bóng do HLV Oliver Glasner dẫn dắt trải qua 4 vòng đấu liên tiếp không biết đến chiến thắng, trong đó có 3 thất bại. Khả năng ghi bàn hạn chế là một trong những nguyên nhân chính khiến Forest rơi xuống nhóm cuối bảng. Sau 8 trận, họ mới có 6 pha lập công, thuộc nhóm đội sở hữu hàng công kém hiệu quả nhất Ngoại hạng Anh.