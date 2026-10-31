Link xem trực tiếp bóng đá Coventry vs Sunderland 22h ngày 31/10, Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Coventry và Sunderland diễn ra lúc 22h ngày 31/10 trên sân vận động Coventry Building Society Arena. Trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Coventry vs Sunderland trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Coventry đấu với Sunderland được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Coventry đấu với Sunderland có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Coventry và Sunderland được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Coventry vs Sunderland hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Coventry đấu với Sunderland được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Coventry đấu với Sunderland (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/coventry-city-sunderland-6ae1629e715812759af50c99?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Coventry đấu với Sunderland trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Coventry vs Sunderland

Cuộc đối đầu giữa Coventry và Sunderland trên sân City of Coventry Stadium ở vòng 9 có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua trụ hạng. Cả hai đội đều đang đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng và rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí, đồng thời giải tỏa áp lực sau giai đoạn đầu mùa không như kỳ vọng.

Coventry gặp nhiều khó khăn trong lần trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Anh. Sau 8 vòng đấu, đội chủ nhà mới có 6 điểm từ 2 chiến thắng và 6 thất bại. Hiệu số bàn thắng bại -9 cho thấy những hạn chế trong khả năng phòng ngự, khi đội bóng thường xuyên để đối phương khai thác các khoảng trống và phải trả giá bằng những bàn thua.

Ở phía đối diện, Sunderland cũng chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Đội khách chỉ thu về 1 điểm trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, với trận hòa 0-0 trước Leeds United hôm 25/10 là kết quả khả quan duy nhất trong giai đoạn này. Phong độ sa sút khiến Sunderland chịu sức ép không nhỏ trước chuyến làm khách đến sân của Coventry.