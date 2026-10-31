Link xem trực tiếp bóng đá Hull City vs Ipswich Town 22h ngày 31/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hull City và Ipswich Town diễn ra lúc 22h ngày 31/10 trên sân vận động MKM. Trận đấu thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hull City vs Ipswich Town trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hull City đấu với Ipswich Town được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Hull City đấu với Ipswich Town có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Hull City đấu với Ipswich Town được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hull City vs Ipswich Town hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hull City đấu với Ipswich Town được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hull City đấu với Ipswich Town (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hull-city-ipswich-town-6ae16429671b54aa57b9f36d?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hull City đấu với Ipswich Town trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hull City vs Ipswich Town

Hull City và Ipswich Town sẽ chạm trán trên sân MKM trong bối cảnh hai đội không có nhiều chênh lệch về thành tích. Hull đang đứng thứ 10, hơn Ipswich hai hạng nhưng cả hai có cùng số điểm và chỉ khác biệt về chỉ số phụ. Vì vậy, kết quả cuộc đối đầu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của hai đội trên bảng xếp hạng.

Hull City từng có màn khởi đầu đầy triển vọng khi lần lượt đánh bại Manchester United 2-0 và Coventry City 1-0. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Sergej Jakirovic không thể duy trì sự ổn định và đã trải qua 6 vòng đấu liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, chuỗi trận không thắng của Hull đã kéo dài lên con số 7, kể từ lần gần nhất họ giành trọn 3 điểm hôm 29/8.

Ở chiều ngược lại, Ipswich Town cũng chưa đạt phong độ tốt nhất nhưng đang cho thấy những tín hiệu tích cực hơn đối thủ. Thầy trò HLV Gary O’Neil chỉ thua một trong 3 vòng đấu gần đây, với thất bại sát nút 2-3 trước đội đầu bảng Manchester City. Trước đó, Ipswich từng giành chiến thắng trước Sunderland, Crystal Palace và Fulham, qua đó có 3 lần giành trọn điểm kể từ đầu mùa.