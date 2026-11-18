Trận Công an TP.HCM vs Buriram diễn ra lúc 18h ngày 18/11 trên sân vận động Bình Dương, thuộc lượt trận thứ hai Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Công an TP.HCM vs Buriram mới nhất.
Thông tin trước trận Công an TP.HCM vs Buriram
Cục diện bảng A hiện vẫn khá cân bằng khi cả 6 đội đều chưa thể giành chiến thắng ở lượt đấu đầu tiên. CA TP.HCM khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trên sân Ratchaburi, trong khi Buriram United chia điểm với Pusamania Borneo sau 90 phút không có bàn thắng. Ở cặp đấu còn lại, Kuching City FC và Tampines Rovers hòa nhau 2-2. Với những kết quả này, các đội đang có cùng 1 điểm và cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp vẫn rộng mở.
Tuy nhiên, CA TP.HCM được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi Buriram United sở hữu lực lượng chất lượng và duy trì thành tích tương đối ổn định. Sau 7 vòng đấu tại Thai League, đại diện Thái Lan thu về 16 điểm nhờ 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, Buriram vừa vượt qua Ratchaburi với tỷ số 2-1, đội bóng từng khiến CA TP.HCM phải chia điểm ở trận ra quân.
Không chỉ thi đấu tốt tại giải quốc nội, Buriram còn cho thấy khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh ở đấu trường châu lục. Tại AFC Champions League, đội bóng Thái Lan lần lượt cầm hòa Kashima Antlers 0-0 và Gamba Osaka 1-1. Thành tích trước hai đại diện Nhật Bản phần nào phản ánh năng lực tổ chức lối chơi cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Buriram, khiến cuộc đối đầu sắp tới trở thành thử thách đáng kể đối với đội chủ nhà.
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