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● Cúp C1 Đông Nam Á Công an TP.HCM 0 - 0 Buriram ĐANG CẬP NHẬT

Trận Công an TP.HCM vs Buriram diễn ra lúc 18h ngày 18/11 trên sân vận động Bình Dương, thuộc lượt trận thứ hai Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Công an TP.HCM vs Buriram mới nhất.

Công an TP.HCM ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Lê Giang Patrik TM 5 Đinh Quang Kiệt 7 Olaha Mạnh Đức 8 Juan Jose Narvaez Solarte 10 Aldair Caputa Ferreira 12 Leonardo Da Silva Gomes 19 Nguyễn Thái Quốc Cường 22 Nguyễn Tiến Linh 27 Nguyễn Nhật Minh 28 Trần Hoàng Phúc 58 Arthur Kevin Yamga Tientcheu DỰ BỊ 2 Trần Minh Quang 6 Đặng Văn Trâm 11 Nguyễn Phi Hoàng 16 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 17 Võ Minh Trọng 20 Phan Văn Đức 21 Đào Quốc Gia 26 Ngô Đăng Khoa 32 Phan Văn Biểu 34 Lê Quang Hùng 39 Nguyễn Đức Phú Buriram ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 13 Neil Leonard Etheridge TM 2 Sasalak Haiprakhon 3 Pansa Hemviboon 16 Kenneth William Dougall 19 Kingsley Schindler 20 Antonio Moya Vega 23 Goran Causic 27 Phitiwat Sookjitthammakul 33 Thanakrit Chotmuangpak 40 Eduardo Ferreira Dos Santos 99 Alexandru Tudorie DỰ BỊ 7 Guilherme Bissoli Campos 10 Francisco Sebastian Moyano Jimenez 17 Lucas Ahijado Quintana 18 Vukan Savicevic 30 Stefan Schimmer 31 Wanderson De Jesus Martins 34 Chatchai Bootprom 37 Darlan Pereira Mendes 39 Jakkapan Praisuwan 54 Nathakorn Rattanasuwan 75 Shinnaphat Leeoh

Thông tin trước trận Công an TP.HCM vs Buriram

Cục diện bảng A hiện vẫn khá cân bằng khi cả 6 đội đều chưa thể giành chiến thắng ở lượt đấu đầu tiên. CA TP.HCM khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trên sân Ratchaburi, trong khi Buriram United chia điểm với Pusamania Borneo sau 90 phút không có bàn thắng. Ở cặp đấu còn lại, Kuching City FC và Tampines Rovers hòa nhau 2-2. Với những kết quả này, các đội đang có cùng 1 điểm và cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp vẫn rộng mở.

Công an TP.HCM đối đầu với Buriram United ở lượt 2 Cúp C1 Đông Nam Á. (Ảnh: Câu lạc bộ bóng đá Công An TP.HCM)

Tuy nhiên, CA TP.HCM được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi Buriram United sở hữu lực lượng chất lượng và duy trì thành tích tương đối ổn định. Sau 7 vòng đấu tại Thai League, đại diện Thái Lan thu về 16 điểm nhờ 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, Buriram vừa vượt qua Ratchaburi với tỷ số 2-1, đội bóng từng khiến CA TP.HCM phải chia điểm ở trận ra quân.

Không chỉ thi đấu tốt tại giải quốc nội, Buriram còn cho thấy khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh ở đấu trường châu lục. Tại AFC Champions League, đội bóng Thái Lan lần lượt cầm hòa Kashima Antlers 0-0 và Gamba Osaka 1-1. Thành tích trước hai đại diện Nhật Bản phần nào phản ánh năng lực tổ chức lối chơi cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Buriram, khiến cuộc đối đầu sắp tới trở thành thử thách đáng kể đối với đội chủ nhà.