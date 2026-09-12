Joseph Khalio lập cú đúp, Hưng Yên FC thắng đậm Cần Thơ ngày ra quân

(VTC News) -

Tối 12/9, CLB Hưng Yên đánh bại Cần Thơ với tỷ số 3-0 ở trận ra quân ở vòng 1 Giải Hạng Nhất 2026-2027 với cú đúp của Joseph Khalio và bàn thắng của Minh Bình.

Hưng Yên chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo sức ép về phía khung thành Cần Thơ. Joseph Khalio liên tục gây khó khăn cho hàng thủ chủ nhà bằng khả năng tranh chấp và đột phá. Đăng Dương có cơ hội đánh đầu sau quả tạt bên cánh phải, nhưng thủ môn Dương Văn Cường chơi tập trung và bắt gọn bóng.

Sức ép của Hưng Yên tiếp tục gia tăng. Long Nhật và Thế Hiếu lần lượt thử vận may bằng những cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng chưa thể đánh bại Dương Văn Cường. Đội khách cũng tích cực khai thác hai biên, liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa hướng tới Đăng Dương và Khalio, trong khi Cần Thơ gần như không tạo được tình huống tấn công đáng kể.

Joseph Khalio ghi cú đúp cho CLB Hưng Yên.

● GIải hạng nhất 2026-2027 Cần Thơ 0

- 3 Hưng Yên KẾT THÚC Joseph Khalio 68’, 80’ Minh Bình 89’

Cần Thơ ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 26 Dương Văn Cường TM 6 Bùi Văn Hiếu ĐT 7 Nguyễn Văn Đô 21 Đoàn Văn Quý 27 Phạm Văn Sơn 33 Tạ Việt Sơn 71 Trần Quang Thịnh 73 Bùi Quang Huy 77 Nguyễn Văn Vinh 88 Nguyễn Hữu Thực 97 Nguyễn Vũ Linh DỰ BỊ 0 Văn Lợi 0 Minh Tuấn 0 Anh Thống 0 Đức Hữu 0 Nhật Minh 0 Tuấn Nghĩa 0 Quốc Trung 0 Văn Việt 0 Hùng Khang Hưng Yên ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 26 Huỳnh Tuấn Linh TM 4 Nguyễn Mạnh Hưng 7 Huỳnh Thế Hiếu 11 Joseph Shaqkeem 19 Tạ Xuân Trường 20 Nguyễn Đăng Dương 21 Vũ Văn Quyết 22 Nguyễn Ngọc Toàn 23 Hoàng Trung Anh 31 Trịnh Đức Lợi 88 Bùi Long Nhật DỰ BỊ 0 Hải Anh 0 Đức Nam 0 Hồng Quân 0 Đức Vũ 0 Gia Bảo 0 Tấn Dũng 0 Tùng Lâm 0 Minh Bình 0 Việt Anh

Thế trận lấn lướt của CLB Hưng Yên cuối cùng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở hiệp 2. Từ tình huống hàng thủ Cần Thơ xử lý thiếu an toàn, Đăng Dương nhanh chân áp sát và chạm bóng trước thủ môn Dương Văn Cường, khiến đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Joseph Khalio bình tĩnh đánh lừa thủ môn đội chủ nhà, ghi bàn đưa Hưng Yên vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Cần Thơ buộc phải đẩy cao đội hình và thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự nhằm tăng sức tấn công. Đội chủ nhà có thêm những tình huống cố định và gây sức ép về phía khung thành Huỳnh Tuấn Linh, nhưng hàng phòng ngự Hưng Yên vẫn đứng vững. Ở chiều ngược lại, Khalio suýt ghi thêm bàn với cú đánh đầu đập đất hiểm hóc, buộc Dương Văn Cường phải đổ người cứu thua.

Trong khoảng 15 phút cuối, Cần Thơ dồn quân lên tìm bàn gỡ và để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Phút 80, Hưng Yên tung đòn phản công và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Hồng Quân phối hợp với Minh Bình bên cánh trước khi bóng được đưa vào vòng cấm. Khalio xuất hiện đúng lúc ở cột xa, đệm bóng vào lưới. Cú đúp của tiền đạo này giúp Hưng Yên tạo lợi thế an toàn trong những phút cuối trận.

Đến phút 89, Hưng Yên có bàn thắng thứ ba. Từ một đợt lên bóng nhanh, hàng phòng ngự Cần Thơ không còn duy trì được sự chắc chắn, tạo điều kiện để Minh Bình nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Cầu thủ vào sân trong hiệp 2 dễ dàng dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Pha lập công của Minh Bình ấn định chiến thắng 3-0, qua đó giúp Hưng Yên giành trọn 3 điểm trong trận ra quân tại Giải Hạng Nhất 2026-2027.