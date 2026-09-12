  • logo
Xuất bản ngày 12/09/2026 07:16 PM
Xuất bản ngày 12/09/2026 07:16 PM

Joseph Khalio lập cú đúp, Hưng Yên FC thắng đậm Cần Thơ ngày ra quân

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Joseph Khalio ghi cú đúp, Minh Bình lập công giúp Hưng Yên thắng Cần Thơ 3-0, giành trọn 3 điểm ở vòng mở màn Giải Hạng Nhất 2026-2027.

Tối 12/9, CLB Hưng Yên đánh bại Cần Thơ với tỷ số 3-0 ở trận ra quân ở vòng 1 Giải Hạng Nhất 2026-2027 với cú đúp của Joseph Khalio và bàn thắng của Minh Bình.

Hưng Yên chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo sức ép về phía khung thành Cần Thơ. Joseph Khalio liên tục gây khó khăn cho hàng thủ chủ nhà bằng khả năng tranh chấp và đột phá. Đăng Dương có cơ hội đánh đầu sau quả tạt bên cánh phải, nhưng thủ môn Dương Văn Cường chơi tập trung và bắt gọn bóng.

Sức ép của Hưng Yên tiếp tục gia tăng. Long Nhật và Thế Hiếu lần lượt thử vận may bằng những cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng chưa thể đánh bại Dương Văn Cường. Đội khách cũng tích cực khai thác hai biên, liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa hướng tới Đăng Dương và Khalio, trong khi Cần Thơ gần như không tạo được tình huống tấn công đáng kể.

Joseph Khalio ghi cú đúp cho CLB Hưng Yên.

Joseph Khalio ghi cú đúp cho CLB Hưng Yên.

GIải hạng nhất 2026-2027
Cần Thơ
0
-3
Hưng Yên
KẾT THÚC
Joseph Khalio 68’, 80’
Minh Bình 89’
Joseph Khalio lập cú đúp, Hưng Yên FC thắng đậm Cần Thơ ngày ra quân - 3
Cần Thơ
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
26
Dương Văn Cường
TM
6
Bùi Văn Hiếu
ĐT
7
Nguyễn Văn Đô
21
Đoàn Văn Quý
27
Phạm Văn Sơn
33
Tạ Việt Sơn
71
Trần Quang Thịnh
73
Bùi Quang Huy
77
Nguyễn Văn Vinh
88
Nguyễn Hữu Thực
97
Nguyễn Vũ Linh
DỰ BỊ
0
Văn Lợi
0
Minh Tuấn
0
Anh Thống
0
Đức Hữu
0
Nhật Minh
0
Tuấn Nghĩa
0
Quốc Trung
0
Văn Việt
0
Hùng Khang
Joseph Khalio lập cú đúp, Hưng Yên FC thắng đậm Cần Thơ ngày ra quân - 4
Hưng Yên
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
26
Huỳnh Tuấn Linh
TM
4
Nguyễn Mạnh Hưng
7
Huỳnh Thế Hiếu
11
Joseph Shaqkeem
19
Tạ Xuân Trường
20
Nguyễn Đăng Dương
21
Vũ Văn Quyết
22
Nguyễn Ngọc Toàn
23
Hoàng Trung Anh
31
Trịnh Đức Lợi
88
Bùi Long Nhật
DỰ BỊ
0
Hải Anh
0
Đức Nam
0
Hồng Quân
0
Đức Vũ
0
Gia Bảo
0
Tấn Dũng
0
Tùng Lâm
0
Minh Bình
0
Việt Anh

Thế trận lấn lướt của CLB Hưng Yên cuối cùng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở hiệp 2. Từ tình huống hàng thủ Cần Thơ xử lý thiếu an toàn, Đăng Dương nhanh chân áp sát và chạm bóng trước thủ môn Dương Văn Cường, khiến đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Joseph Khalio bình tĩnh đánh lừa thủ môn đội chủ nhà, ghi bàn đưa Hưng Yên vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Cần Thơ buộc phải đẩy cao đội hình và thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự nhằm tăng sức tấn công. Đội chủ nhà có thêm những tình huống cố định và gây sức ép về phía khung thành Huỳnh Tuấn Linh, nhưng hàng phòng ngự Hưng Yên vẫn đứng vững. Ở chiều ngược lại, Khalio suýt ghi thêm bàn với cú đánh đầu đập đất hiểm hóc, buộc Dương Văn Cường phải đổ người cứu thua.

Trong khoảng 15 phút cuối, Cần Thơ dồn quân lên tìm bàn gỡ và để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Phút 80, Hưng Yên tung đòn phản công và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Hồng Quân phối hợp với Minh Bình bên cánh trước khi bóng được đưa vào vòng cấm. Khalio xuất hiện đúng lúc ở cột xa, đệm bóng vào lưới. Cú đúp của tiền đạo này giúp Hưng Yên tạo lợi thế an toàn trong những phút cuối trận.

Đến phút 89, Hưng Yên có bàn thắng thứ ba. Từ một đợt lên bóng nhanh, hàng phòng ngự Cần Thơ không còn duy trì được sự chắc chắn, tạo điều kiện để Minh Bình nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Cầu thủ vào sân trong hiệp 2 dễ dàng dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Pha lập công của Minh Bình ấn định chiến thắng 3-0, qua đó giúp Hưng Yên giành trọn 3 điểm trong trận ra quân tại Giải Hạng Nhất 2026-2027.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Xem thêm