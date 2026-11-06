Link xem trực tiếp bóng đá ĐH Văn Hiến vs Huế 17h ngày 6/11, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Đại học Văn Hiến đấu với Huế thuộc vòng 7 giải Hạng Nhất 2026 - 2027 diễn ra lúc 17h ngày 6/11 trên sân vận động Bà Rịa. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Đại học Văn Hiến đấu với Huế trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Đại học Văn Hiến vs Huế trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Đại học Văn Hiến đấu với Huế được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Đại học Văn Hiến đấu với Huế có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Đại học Văn Hiến đấu với Huế được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Đại học Văn Hiến vs Huế hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đại học Văn Hiến đấu với Huế được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Đại học Văn Hiến đấu với Huế (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/dai-hoc-van-hien-hue-6ae98c146c7df17ecfa28dab?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Đại học Văn Hiến đấu với Huế trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Đại học Văn Hiến vs Huế

Với phong độ trái ngược của hai đội, Huế được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải. Sau 6 vòng đấu, Huế mới giành được 2 điểm từ 2 trận hòa và 4 thất bại, đứng thứ 13 trong tổng số 14 đội tham dự. Đội bóng Cố đô ghi được 6 bàn thắng nhưng đã 17 lần phải vào lưới nhặt bóng, cho thấy những vấn đề đáng lo ngại ở hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Đại học Văn Hiến đang có khởi đầu tương đối tích cực. Sau 6 trận, đội bóng này giành 3 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận một thất bại. Với 11 điểm, Đại học Văn Hiến đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, chỉ kém nhóm dẫn đầu từ 1 đến 2 điểm.

Ở vòng đấu gần nhất, Đại học Văn Hiến gây ấn tượng khi đánh bại Thái Nguyên 2-0 ngay trên sân khách. Trước đó, họ cũng vượt qua CLB TP.HCM với tỷ số 1-0 ở vòng 2.