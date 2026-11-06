Link xem trực tiếp bóng đá Đồng Nai vs Đà Nẵng 18h ngày 6/11, giải V.League

(VTC News) -

Trận đấu giữa Đồng Nai vs Đà Nẵng diễn ra lúc 18h ngày 6/11 trên sân vận động Bình Phước. Trận đấu thuộc vòng 7 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Đồng Nai vs Đà Nẵng trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Đồng Nai đấu với Đà Nẵng được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Đồng Nai đấu với Đà Nẵng có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Đồng Nai và Đà Nẵng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Đồng Nai vs Đà Nẵng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Đồng Nai đấu với Đà Nẵng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Đồng Nai đấu với Đà Nẵng (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thanh-pho-dong-nai-shb-da-nang-6aea92b02011a6840cfa7dd7?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Đồng Nai đấu với Đà Nẵng trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Đồng Nai vs Đà Nẵng

Đồng Nai vẫn chưa có được kết quả tích cực sau 6 vòng đầu tiên tại V.League 2026/2027. Đoàn quân của HLV Nguyễn Việt Thắng hiện đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm, giành được từ trận hòa trước Bắc Ninh. Không chỉ gặp khó khăn về kết quả, đội bóng này còn bộc lộ nhiều hạn chế trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Đồng Nai hiện là đội duy nhất tại giải chưa có bàn thắng nào, đồng thời đã phải nhận 11 bàn thua. Thành tích này khiến tân binh V.League chịu sức ép lớn trước cuộc tiếp đón Đà Nẵng ở vòng 7.

Trái ngược với đối thủ, Đà Nẵng có màn khởi đầu tương đối khả quan. Sau 6 trận, đội bóng do HLV Lê Đức Tuấn dẫn dắt giành được 9 điểm nhờ 3 chiến thắng, qua đó tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, cả 3 lần giành trọn điểm của đội bóng sông Hàn đều diễn ra trước những đối thủ được đánh giá cao. Đà Nẵng từng gây bất ngờ khi đánh bại Nam Định với tỷ số 3-0, trước khi lần lượt vượt qua Hà Nội FC và Công an TP.HCM cùng tỷ số 1-0.