Link web đen trong sách lớp 3: Cú click vào khoảng trống kiểm duyệt

Một đường link “lệch hướng” trong vở bài tập Tin học lớp 3, thoạt nhìn có thể chỉ là một sự cố kỹ thuật. Nhưng nếu dừng lại ở hai chữ “sự cố”, ta có thể bỏ qua một điều quan trọng hơn: Khoảng trống kiểm duyệt đối với những học liệu đã bước ra khỏi trang giấy để đi vào môi trường số.

Theo phản ánh, đường link trong sách ban đầu được thiết kế để học sinh truy cập nội dung phục vụ bài học thao tác chuột. Tuy nhiên, khi truy cập thực tế, người dùng lại bị dẫn tới nội dung không phù hợp. Đơn vị phát hành lý giải rằng ở thời điểm biên soạn, website này hoàn toàn bình thường, và có thể sau đó đã bị thay đổi nội dung hoặc đổi chủ tên miền.

Trang sách có chứa đường link độc hại, không phù hợp với học sinh.

Về mặt kỹ thuật, khả năng này không phải không có. Internet là không gian biến động, nơi một địa chỉ hôm nay lành mạnh có thể trở thành rủi ro vào ngày mai. Nhưng chính vì tính chất đó, câu hỏi đặt ra không nên dừng ở việc “đã xảy ra chuyện gì” mà cần đi xa hơn: Ai chịu trách nhiệm kiểm soát những gì diễn ra sau một cú click?

Ở đây, vấn đề không nằm ở riêng một đường link. Nó nằm ở cách chúng ta đưa yếu tố số vào học liệu vốn được thiết kế theo logic “tĩnh”.

Sách giáo khoa và sách bài tập, về bản chất, là những sản phẩm đã được kiểm duyệt nhiều tầng, nội dung ổn định, có thể sử dụng trong thời gian dài. Trong khi đó, Internet lại vận hành theo logic hoàn toàn ngược lại: liên tục thay đổi, không có trạng thái cố định, và luôn tiềm ẩn những biến số ngoài tầm kiểm soát. Khi một đường link được in vào sách, hai hệ logic này va vào nhau.

Và chính ở điểm giao đó, nếu thiếu cơ chế kiểm duyệt liên tục, rủi ro gần như là điều tất yếu.

Chi tiết đáng chú ý là sự việc không được phát hiện bởi bất kỳ hệ thống kiểm duyệt nào, mà bởi một phụ huynh. Phát hiện tình cờ nhưng lại cho thấy khoảng trống không hề nhỏ. Điều này đặt ra vấn đề: Liệu có tồn tại cơ chế theo dõi, rà soát định kỳ các đường link đã được đưa vào học liệu hay không? Nếu có, vì sao nó không hoạt động? Nếu không, thì trách nhiệm thuộc về ai?

Việc đưa đường link vào sách giúp học sinh tiếp cận với tài nguyên phong phú hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Câu chuyện này cũng cho thấy cách tiếp cận còn thiếu nhất quán trong quá trình số hóa học liệu. Việc đưa mã QR hay đường link vào sách thường được xem là một bước tiến giúp học sinh tiếp cận với tài nguyên phong phú hơn. Nhưng nếu phần “mở rộng” này không được kiểm soát với cùng mức độ chặt chẽ như nội dung in trên giấy, thì chính nó lại trở thành điểm yếu nhất của toàn bộ hệ thống.

Nói cách khác, cuốn sách có thể được kiểm duyệt hàng chục lần trước khi in, nhưng chỉ cần một đường link không được giám sát sau khi in, mọi nỗ lực kiểm duyệt trước đó có thể trở nên vô nghĩa.

Từ sự việc này, có thể nhận diện ba khoảng trống cần được lấp lại.

Thứ nhất là khoảng trống về trách nhiệm hậu kiểm. Khi một đường link được in ra, trách nhiệm không kết thúc ở thời điểm xuất bản, mà phải kéo dài trong suốt vòng đời của cuốn sách. Điều này đòi hỏi cơ chế theo dõi định kỳ, có thể phát hiện và xử lý kịp thời khi nội dung đích thay đổi.

Thứ hai là khoảng trống về hạ tầng nội dung. Việc phụ thuộc vào các website bên ngoài - những nền tảng không thuộc quyền kiểm soát - đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro. Nếu đã tích hợp tài nguyên số vào học liệu, cần có những kho nội dung riêng, được quản lý và kiểm duyệt trực tiếp bởi đơn vị phát hành hoặc cơ quan giáo dục.

Thứ ba là khoảng trống về nhận thức số. Trong khi học sinh được hướng dẫn cách truy cập, thao tác, thì câu hỏi quan trọng hơn lại ít được đặt ra: Điều gì đang chờ ở phía sau đường link? Một cú click không chỉ là hành vi kỹ thuật, mà là bước đi vào không gian thông tin rộng lớn, nơi không phải lúc nào cũng an toàn.

Một bài học về thao tác chuột, vì thế, vô tình trở thành bài học khác sâu hơn và đáng suy nghĩ hơn.

Gọi đây là “sự cố kỹ thuật” cũng có phần đúng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, rất có thể những “sự cố” tương tự sẽ còn lặp lại, dưới những hình thức khác tinh vi hơn. Vấn đề không nằm ở một sai sót cụ thể, mà nằm ở chỗ chúng ta chưa thiết lập được cơ chế kiểm duyệt tương xứng với môi trường mà học liệu đang hướng tới.

Và trong thời đại số, nguy hiểm không nằm ở một cú click sai, mà ở chỗ không ai kiểm duyệt được cú click ấy sẽ dẫn đi đâu.

