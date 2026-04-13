Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026: Có bất ngờ lớn ở hạng mục Podcast

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 lần đầu đưa Podcast vào hạng mục dự thi chính thức. Đây là loại hình báo chí âm thanh hiện đại, kết hợp nhiều yếu tố đa phương tiện và được phân phối trên nền tảng số, đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

97 tác phẩm của 43 đơn vị thuộc các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi dự thi. Con số này không chỉ cho thấy sức hút của loại hình mới mà còn phản ánh sự nhập cuộc nhanh của báo chí trong bối cảnh đang định hình lại cách sản xuất và tiếp nhận nội dung.

Hội đồng giám khảo Tiểu ban Podcast tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026.

Sức hút của loại hình mới

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) - Trưởng Tiểu ban Podcast đánh giá: "Có thể nói Podcast là một trong những chủ điểm được nhiều đài phát thanh truyền hình, báo điện tử quan tâm. Lượng bài dự thi Liên hoan phát thanh lần này lên đến gần 100 tác phẩm thể hiện được việc các đơn vị báo chí của chúng ta quan tâm tới Podcast - loại hình mới thế nào.

Qua thông tin từ các tiểu ban chấm Podcast, chất lượng bài thi khá đồng đều, có sự bất ngờ rất lớn là các báo không có truyền thống phát thanh lại thực hiện các tác phẩm Podcast rất tốt".

Ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) - Trưởng Tiểu ban Podcast tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.

Theo ông Ngô Thiệu Phong, trong bối cảnh hiện nay, nền tảng số đang trở thành đầu ra phù hợp và hiệu quả cho phát thanh. Podcast, với đặc trưng linh hoạt và cá nhân hóa, đặc biệt phù hợp với nhóm công chúng trẻ. Không chỉ dừng ở Podcast, nhiều đơn vị còn mở rộng sang hình thức vodcast, cho thấy xu hướng phát triển đa dạng của nội dung phát thanh trên môi trường số.

Việc đưa Podcast vào hạng mục dự thi chính thức tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc được xem là bước đi mang tính tất yếu. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho thấy các cơ quan báo chí đang chủ động thích ứng với xu thế mới, từng bước chuyển đổi từ mô hình phát thanh truyền thống sang loại hình Podcast.

Điều này không chỉ khẳng định sức sống của loại hình báo chí mới, mà còn cho thấy các đơn vị, trong đó có VOV, đang bước vào chuyển đổi số một cách thực chất, từ nội dung đến quản trị.

Chất lượng đồng đều, nhiều bất ngờ

Ở Liên hoan này, chất lượng các tác phẩm Podcast dự thi được đánh giá khá đồng đều, nhiều sản phẩm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và hướng tới nhu cầu thực tiễn của công chúng. Không ít tác phẩm được chấm trực tiếp từ nền tảng phát hành, cho thấy đây là những sản phẩm đã được triển khai phục vụ người nghe trước khi tham gia dự thi.

Ông Davies Andrew William Ronald Davies, Trưởng Ban Phát thanh của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU), thành viên Hội đồng giám khảo Podcast tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 cho biết các tác phẩm có sự đa dạng về chủ đề, đặc biệt là những nội dung xoay quanh các vấn đề xã hội, là điều đáng ghi nhận. "Thông qua quá trình chấm giải, tôi hiểu thêm nhiều khía cạnh của đời sống xã hội Việt Nam hiện nay", ông nói.

Các giám khảo quốc tế chia sẻ quan điểm về các tác phẩm dự thi.

Ông cũng cho rằng điểm đáng chú ý là nhiều tác phẩm chú trọng khai thác tiếng nói của nhân vật có trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ dựa vào ý kiến chuyên gia. Đây chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Podcast, khi đặt câu chuyện đời sống và cảm xúc cá nhân làm trung tâm.

Bên cạnh đó, cách mở đầu của một số tác phẩm cũng được đánh giá cao khi có khả năng thu hút người nghe ngay từ những giây đầu tiên, đây là yếu tố quan trọng trong môi trường nội dung số.

Tuy nhiên, theo ông Andrew Davies, vẫn còn một số hạn chế khi một số tác phẩm sử dụng ngôn ngữ quá trang trọng. “Dù việc dùng thuật ngữ chính xác là cần thiết, nhưng Podcast thường phù hợp hơn với lối diễn đạt tự nhiên, gần gũi, mang tính trò chuyện hơn”.

Tương lai rộng mở cho Podcast Việt Nam

Ở góc nhìn quốc tế, bà Justine Kelly – Quản lý Nội dung Âm thanh và Chiến lược tại ABC đánh giá cao chất lượng chung của các tác phẩm dự thi. Theo bà, các sản phẩm podcast tại Việt Nam cho thấy sự vững vàng về kỹ thuật, rõ ràng về nội dung và tiềm năng phát triển lớn của loại hình này trong tương lai ở Việt Nam.

Việc Podcast lần đầu tiên góp mặt tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc không chỉ là một dấu mốc về mặt tổ chức, mà còn phản ánh xu thế tất yếu của báo chí trong kỷ nguyên số. Khi công nghệ không còn là rào cản, thách thức lớn nhất đặt ra cho các cơ quan báo chí chính là đổi mới tư duy, cách kể chuyện và phương thức tiếp cận công chúng.

Trong bối cảnh đó, Podcast được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những “đại lộ sáng tạo” mới của phát thanh, góp phần định hình lại cách sản xuất và tiêu thụ nội dung trong tương lai.