(VTC News) -

Trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 27/11 trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu thuộc vòng 9 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Nam Định vs Công an Hà Nội trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Nam Định đấu với Công an Hà Nội được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Nam Định đấu với Công an Hà Nội có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Nam Định vs Công an Hà Nội hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Nam Định đấu với Công an Hà Nội được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Nam Định đấu với Công an Hà Nội (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thep-xanh-nam-dinh-cong-an-ha-noi-6b079fe90f3b7987de0208aa?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Nam Định đấu với Công an Hà Nội trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Nam Định vs Công an Hà Nội

Cuộc đối đầu giữa Nam Định và CLB Công an Hà Nội là tâm điểm của vòng 9 V-League 2026-2027. Lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng thời gian qua giúp đội bóng thành Nam có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với nhà đương kim vô địch đang hưng phấn sau chiến thắng tại đấu trường châu lục là thử thách không nhỏ đối với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Sau 8 vòng đấu, Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt sở hữu một trong những hàng công hiệu quả nhất giải đấu với 18 bàn thắng, trong khi mới để thủng lưới 7 lần. Trận thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất cũng đánh dấu chiến thắng thứ 5 liên tiếp của đội chủ sân Thiên Trường.

Trong khi đó, CLB CAHN tích lũy được 14 điểm sau 7 trận. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking có bước chạy đà thuận lợi cho chuyến làm khách tại Nam Định khi đánh bại Vissel Kobe 3-1 tại AFC Champions League Elite.

Với những cầu thủ giàu kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Đô, Alan hay Brayan Perea, đội bóng ngành công an đủ khả năng gây sức ép lên hàng phòng ngự của Nam Định.